In Russia si sono registrati 317 decessi nelle ultime 24 ore: mai così tanti dall’inizio della pandemia

All’inizio sembrava essere una sorta di paradiso terrestre, senza contagi e con una situazione di gran lunga differente rispetto al resto del Mondo. Poi lo scenario è cambiato e nelle ultime settimane la curva epidemiologica è tornata a salire esponenzialmente. Gli effetti del Coronavirus in Russia sono evidenziati dagli ultimi bollettini ufficiali diffusi dal governo. E non solo per quel che riguarda il dato sui nuovi infettati, ma anche – di riflesso – il dato sui decessi: nelle sole ultime 24 ore, infatti, c’è stato il nuovo record di morti con Covid.

Nel corso dell’ultima giornata, secondo quanto riportato dal centro operativo nazionale anti-coronavirus, sono stati individuati altri 15.700 contagi su tutto il vasto territorio russo. Il totale, dall’inizio dell’emergenza, sale a quota 1.447.335 (su oltre 144 milioni di abitanti). Ma la situazione inizia a preoccupare per la sua incidenza, vista la crescita esponenziale della curva epidemiologica. Perché dalla metà di settembre (come accaduto anche in Europa e in buona parte del Mondo), il bollettino quotidiano veleggia quotidianamente sopra i 10mila contagi individuati con i test. E nelle ultime settimane questo dato si è attestato sempre attorno quota 15mila.

Coronavirus in Russia, record di decessi nelle ultime 24 ore

Inevitabilmente, come si evidenzia anche con la situazione italiana (seppur con numeri differenti) questa crescita esponenziale influisce anche su tutti gli altri indicatori della pandemia: dal numero di pazienti ricoverati con sintomi a quelli posto sotto le cure della terapia intensiva. E, di pari passo, viaggiano anche i dati sui morti per Coronavirus in Russia. Nelle ultime 24 ore, il governo ne ha comunicati altri 317. Record dall’inizio dell’emergenza sanitaria (iniziata ad aprile tra Mosca e dintorni, secondo le rilevazioni del Cremlino). Il totale, al 21 ottobre 2020, parla di 24.952 decessi con la situazione che fa innalzare il livello di attenzione.

(foto di copertina: da Pixabay)