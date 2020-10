Coronavirus in Lombardia, 1844 casi di positività nelle ultime 24 ore

Il dato fa davvero preoccupare. Il coronavirus in Lombardia, oggi, fa registrare un’altra avanzata decisamente pericolosa, destinata a trainare il resto del bollettino epidemiologico nelle altre regioni italiane. Il 14 ottobre, i casi di coronavirus fatti registrare nel territorio che per primo ha sperimentato l’ondata di pandemia in Europa sono ben 1844.

Coronavirus in Lombardia, il bollettino regionale

Non solo: nella giornata di oggi, si sono registrati anche 17 decessi, mentre il numero dei guariti è di circa mille unità inferiore rispetto ai nuovi casi di positività fatti registrare il 14 ottobre (864). Ci sono due nuovi ricoveri, inoltre, nelle terapie intensive che portano il totale dei pazienti in questi reparti a 63. Mentre, nel resto delle strutture ospedaliere, sempre nella Regione Lombardia si è registrato un incremento di quasi 100 ricoveri in sole 24 ore.

I tamponi effettuati in regione, sia quelli di controllo sia quelli relativi ai nuovi casi testati, sono stati circa 30mila nella giornata di oggi. Il problema che si pone, adesso, è se la Lombardia tornerà nuovamente – nonostante la prima ondata ormai alle spalle e nonostante un periodo in cui sembrava aver preso le contromisure al virus – a essere un territorio a rischio per quanto riguarda la diffusione del contagio. Indubbiamente, nell’ultima settimana la curva dei contagi in Lombardia risulta essere decisamente preoccupante.

Coronavirus in Lombardia, Milano e Varese le più colpite

L’incremento del 70% tra ieri e oggi è solo la punta di un iceberg: in questi giorni, le province maggiormente coinvolte sono state quelle di Milano e di Varese, ma – nonostante la brutalità di questi dati – la regione non è intenzionata a prendere dei provvedimenti più restrittivi rispetto a quelli che sono emersi dall’ultimo dpcm promulgato dal presidente del Consiglio.