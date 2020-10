Oggi in Lombardia ci sono 5mila casi, mille solo in provincia di Milano

Altra giornata campale per il coronavirus in Lombardia. Nella giornata del 23 ottobre, nella regione più colpita d’Europa dalla prima ondata del contagio si sono registrati altri 5mila contagi, di cui mille soltanto nell’area metropolitana di Milano. Una situazione che sta diventando ingestibile e che preoccupa non poco il presidente della regione Attilio Fontana, che ha comunicato il dato in conferenza stampa.

Coronavirus in Lombardia, la situazione del 23 ottobre

«Il virus ha ripreso a circolare in maniera violenta – ha detto Fontana -. Purtroppo la linea del contagio è in crescita e ci sono cinquemila positivi in più rispetto a ieri e 350 ricoverati, 170 in terapia intensiva». Sono questi i numeri che fanno più paura, non soltanto a livello locale, ma anche a livello nazionale. A questo proposito, il commissario straordinario Domenico Arcuri ha evidenziato come – in questo momento – in tutta Italia c’è il 15% di posti in terapia intensiva occupato, che diventa 11% se si conteggiano i nuovi posti in terapia intensiva con ventilatori polmonari allestiti in fase d’emergenza.

Contestualmente, oltre a comunicare i dati del contagio, il presidente della Lombardia Attilio Fontana ha confermato la didattica a distanza per tre settimane per gli studenti delle scuole superiori della regione, assumendosi tutta la responsabilità di questa decisione: «Dobbiamo fare di tutto per impedire un lockdown nazionale» – ha detto, ben consapevole che Lombardia, ma anche Campania (che con De Luca, oggi, ha chiesto il blocco della mobilità tra paesi) e Lazio rappresenteranno sfide essenziali che determineranno le sorti dell’intero Paese.