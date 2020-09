L’India è il Paese con il maggior incremento di nuovi positivi: oltre 92mila nelle ultime 24 ore

Mentre in Europa (e nel resto del Mondo) la pandemia iniziava a raggiungere i picchi nelle rispettive curve epidemiologiche, in India la situazione sembrava essere sotto controllo. Poi, a partire dalla fine di maggio, il numero dei contagio ha intrapreso una crescita esponenziale e costante che ha consegnato, nelle ultime 24 ore, la cifra di oltre 92mila nuovi infettati conteggiati nelle sole ultime ore. E su quelle macro-cifre si sta muovendo il Coronavirus in India, con il Paese che da mesi non riesce a mettere a freno l’aumento delle infezioni (e delle vittime).

Perché oltre all’aumento dei contagi, occorre sottolineare anche il riverbero sul numero dei decessi nel Paese indiano. L’ultimo bollettino – che conta i morti dall’inizio dell’emergenza sanitaria legata alla pandemia da Covid – parlano di oltre 86mila abitanti deceduti, più di mille nelle ultime 24 ore. E nello stesso lasso di tempo si sono registrati più di 92mila nuove infezioni sparse per tutto il territorio. Cifre che portano l’India al secondo posto tra i Paesi con il maggior numero di contagiati (e al terzo per quel che riguarda i decessi).

Coronavirus in India, la curva epidemiologica che non accenna a calare.

Questi numeri si sommano a quelli delle ultime settimane. Anzi, come mostra il grafico che indica la curva epidemiologica del Coronavirus in India, dalla fine di maggio i contagi aumentano costantemente e senza freni.

Trend in aumento da settimane

E da qualche settimana le cifre quotidiane sono sempre le stesse: la media da inizio settembre, infatti, si è fermata – creando grandi preoccupazioni, sugli oltre 90mila nuovi casi di infezione in ogni singola giornata. E l’India è il Paese con il tasso di incremento di contagi più elevato del Mondo. Il tutto mentre si stava per ripartire con la ripresa di alcune attività strategiche per l’economia.

(foto di copertina: da Pixabay)