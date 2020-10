Oltre 20mila nuovi contagi (e 62 decessi) in Francia nelle ultime 24 ore

Si chiama pandemia perché ha colpito tutto il mondo, indistintamente. La scorsa primavera sono state Italia e Spagna a pagare il conto più salato, sia in termini di contagi che di decessi. Poi la curva è calata, prima di una lenta e costante risalita in questi due Paesi. Ma l’Europa, adesso, è unita da un destino comune e condiviso. Lo dicono i dati: nelle ultime 24 ore sono stati individuati oltre 20mila nuovi casi di Coronavirus in Francia. E mentre in Germania è cresciuto l’allarme dopo i numeri delle scorse settimane, da qualche giorno anche l’Olanda è alle prese con una curva in netto rialzo.

Nel suo bollettino quotidiano, il Santé Publique France ha pubblicato i numeri raccolti nelle ultime 24 ore: 20.339 nuovi contagi e 62 decessi. Dati che fanno crescere anche il rapporto tra casi testati e positivi, salito al 10,2%. Le vittime Covid in Francia, dal mese di marzo scorso, salgono a quota 32.630. Ed è la prima volta che i nostri vicini d’Oltralpe si trovano a conteggiare numeri così elevati nel giro di 24 ore. Sintomo di una situazione che rischia di essere fuori controllo.

Coronavirus in Francia, oltre 20mila casi in 24 ore

Perché con l’aumento dei contagi Coronavirus in Francia, crescono inevitabilmente anche quei cittadini con sintomi in ospedale e nei reparti di terapia intensiva. Anche in questo caso, coma accade attualmente in Italia, i numeri non sono come quelli registrati tra marzo e aprile. Ma tutte le curve che segnano l’evoluzione della pandemia hanno intrapreso da giorni un trend in pericolosa salita.

Il caso Olanda

E continua a salire, senza soluzione di continuità, anche la curva epidemiologica in Olanda. Il Paese non è stato costretto a subire l’impatto devastante del Coronavirus nei primi mesi della primavera scorsa, con la situazione rimasta sempre sotto controllo. Ma da inizio settembre c’è stato un progressivo aumento dei casi. E oggi è stato segnato il record: oltre 6mila nuovi contagi in 24 ore. E negli ultimi sette giorni il totale sfonda quota 34mila.

