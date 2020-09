«Oggi in Europa ci sono più contagi rispetto al mese di marzo»

La situazione non è delle migliori, come mostrano i numeri quotidiani sul Coronavirus in Europa. Mentre in Italia i dati si mantengono piuttosto stabili, seppur in crescita rispetto ai mesi di giugno e luglio, nel resto del Vecchio Continente si rischia di tornare a provvedimenti restrittivi per contenere quella che sembra essere una seconda ondata. In Gran Bretagna, nella giornata di ieri, è stato deciso un nuovo lockdown (non a livello Nazionale) che coinvolge circa dieci milioni di cittadini. E ora arriva anche il nuovo allarme lanciato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.

Diecimila casi in Francia in sole 24 ore. Quattromila nel Regno Unito. Numeri alti anche in Spagna e Germania. L’Italia sembra essere il Paese con dati migliori. Secondo Hans Kluge, chirurgo belga e rappresentante dell’Oms, il trend del mese di settembre è allarmante. In alcune Nazioni, infatti, nelle ultime settimane sono stati registrati contagi di gran lunga superiori a quelli conteggiati nel mese di marzo, il periodo del picco della pandemia.

Coronavirus in Europa, dati peggiori rispetto a marzo

In Italia i numeri sono leggermente differenti e più bassi rispetto al resto del Vecchio Continente. Per questo motivo, a differenza di Spagna, Francia e Regno unito non le misure di ‘zona rossa’ sono state limitate a rioni o determinati quartieri. Zone in cui i focolai hanno segnato un’impennata dei casi. E in questo ambito si inserisce la disputa sulla quarantena ridotta, tema che si sta affrontando anche nel nostro Paese.

La quarantena ridotta

La Francia, per esempio, ha ridotto da 14 a 7 i giorni di isolamento per chi risulta positivo ai test. Il nostro Comitato Tecnico-Scientifico, per il momento, ha escluso questa possibilità. E su questa falsariga sembra muoversi anche l’Oms che, vedendo la situazione Coronavirus in Europa, si auspica un ritorno ai vecchi protocolli per contenere questa nuova ondata nel Vecchio Continente.

