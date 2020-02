Coronavirus, negativo il test sulla cameriera dell’albergo di Verona dove ha alloggiato la coppia ricoverata

Le ore di apprensione si sono concluse con una buona notizia per una cameriera di un albergo di Verona. La donna lavora in una struttura che aveva ospitato – qualche giorno prima del loro ricovero allo Spallanzani di Roma – la coppia di cittadini cinesi che ora si trovano in terapia intensiva nel nosocomio capitolino e aveva accusato i classici sintomi del Coronavirus: febbre alta, tosse e difficoltà respiratorie. I test, fortunatamente, hanno scongiurato il contagio: si tratta della classica influenza che, in queste settimane, sta raggiungendo il picco stagionale.

Inizialmente a esser posta sotto l’attenzione del personale medico di Verona era stata solamente la receptionist della struttura alberghiera scaligera. Secondo le testimonianze, infatti, solo quella donna era entrata in contatto con la coppia di cittadini cinesi poi ricoverati a Roma. Anche i test effettuati su di lei avevano dato esito negativo. Poi, però, la paura era cresciuta quando una cameriera – che aveva lavorato in quei giorni in quell’hotel – aveva chiamato i soccorsi.

Coronavirus, nessun contagio a Verona

Ad allertare il personale medico era stato il marito della donna, preoccupato per lo stato di salute della moglie. Al momento del ricovero, infatti, accusava una forte rinite, tosse, difficoltà respiratorie e una febbre ben al di sopra dei 38 gradi. Insomma, leggendo i sintomi e il lavoro in quell’albergo di Verona, è stata fin troppo semplice l’equazione che come risultato poteva avere il Coronavirus.

I sintomi simili all’influenza stagionale

I test hanno smentito il contagio. I sintomi del Coronvirus, infatti, sono del tutto simili a quelli della comune influenza stagionale che, in queste settimane, sta raggiungendo il proprio picco di contagi. È molto facile, visto anche il timore per le notizie che arrivano dalla Cina, confondere il virus. In questo caso, per fortuna, si è trattato solamente di influenza.

