Nel pieno dell’emergenza Coronavirus sembra ormai diventato impossibile riuscire ad acquistare una delle tanto agognate mascherine, quindi in tanti stanno cercando delle vie alternative per proteggersi qualora costretti ad uscire di casa per fare la spesa o andare a lavoro. Tra i tanti i vip scesi in campo con diversi consigli spicca Barbara Palombelli, la conduttrice di Stasera Italia che ha mostrato durante l’ultima puntata un vero e proprio tutorial su come realizzarne in casa una mascherina per difendersi dal coronavirus. Inutile dire come il, tutto sia diventato immediatamente virale sul web.

La conduttrice ha offerto una soluzione alla carenza di mascherine che affligge l’Italia in tempo di coronavirus:

“La carta deve essere assolutamente impermeabile, la carta da forno è perfetta, quindi la piegate da un verso e dall’altro. Si prendono due elastici, fissarli con la spillatrice da una parte e dall’altra. Regolate gli elastici ed ecco una mascherina”

Barbara Palombelli in meno di un minuto un vero e proprio tutorial che potrebbe aiutare tantissime famiglie, spaventate dalla mancanza di quello che ormai è diventato un bene di prima necessità al tempo del coronavirus. Naturalmente non è una mascherina testata e brevettata, per cui non avendo filtro è più utile per evitare di contagiare gli altri, ma può essere sicuramente un modo per andare a fare la spesa con una maggiore protezione. Negli scorsi giorni anche Barbara D’Urso aveva regalato un video tutorial, su come lavarsi correttamente le mani.