Dopo l’allarme rientrato a Bari, dove una donna – una cantante di ritorno da una tournée in Cina – affetta da infezione polmonare si era recata in policlinico per accertamenti, ecco che un nuovo caso ha messo in moto tutte le cure preventive italiane. Ci sarebbe un nuovo sospetto di coronavirus a Parma, dove una donna appena rientrata da Wuhan ha avvertito lievi sintomi di infezione polmonare. Ma successivamente, anche questa volta, l’allarme è rientrato: si è trattato infatti di una semplice influenza di tipo B.

Sospetto coronavirus a Parma: la donna sotto osservazione

Ricordiamo, infatti, che il coronavirus si manifesta attraverso i sintomi di una comune influenza, salvo poi aggravarsi e diventare più violento dopo un primo periodo di incubazione. In ogni caso la donna, che è attualmente in buone condizioni di salute, è ricoverata presso le Aziende sanitarie di Parma dove è stata eseguita la profilassi di prassi in queste situazioni.

I medici tengono a sottolineare di evitare qualsiasi tipo di allarmismo anche se hanno avviato le pratiche di osservazione presso il reparto di Malattie infettive dell’Ospedale Maggiore di Parma. Al momento, quella di un’ipotetica situazione da coronavirus resta soltanto un caso di scuola e non ha ancora alcuna conferma nella realtà dei fatti.

Le ultime notizie dalla Cina parlano di un bilancio che è ormai salito a 26 morti, mentre 41 milioni di abitanti intorno all’area di Wuhan (dal cui mercato è partita la diffusione del virus) si trovano in condizioni di isolamento, nonostante il periodo piuttosto intenso per l’anno cinese che, proprio in questi giorni, celebra il famoso capodanno.