Il report della Regione Lombardia sul coronavirus a Milano già il 26 gennaio

Che Mattia Maestri sia stato il ‘paziente 1’ solamente come simbolo per definire i primi confini nel calendario dell’arrivo del Coronavirus in Italia è una verità che, con il passare delle settimane, sembrava essere sempre più evidente. Ora, però, arriva un report redatto dalla task force della Regione Lombardia che indica la data dell’avvento Covid-19 nel nostro Paese molto in anticipo rispetto al caso di Codogno. Il Coronavirus a Milano il 26 gennaio, con moltissimi casi di polmonite anomala individuati nel capoluogo e nelle altre province lombarde.

LEGGI ANCHE > Parla Mattia, il ‘paziente uno’: «La pandemia mi ha trasformato in un simbolo in Europa»

Ad anticipare i risultati di questo report è stato Il Corriere della Sera: prima del paziente 1 di Codogno, in Lombardia si sono registrati almeno 1200 casi di persone positive al Coronavirus, con test effettuati dopo l’esplosione dell’emergenza. Nella sola Milano e provincia, prima del 21 febbraio, c’erano almeno 120 cittadini alle prese col Covid-19. È questo quanto emerge dal report della task force della Regione Lombardia.

Coronavirus a Milano il 26 gennaio

Il 26 gennaio è una data che sembra essere una sintesi dato che, visto il tempo passato, sembra essere ormai impossibile – e, a questo punto, anche inutile – cercare il cosiddetto paziente zero. Sta di fatto che in quella giornata, secondo il report della Regione Lombardia, a Milano c’erano già 46 casi di Covid-19, mentre nel resto del territorio lombardo le cifre portavano quel numero a quota 543.

Il report della Regione Lombardia

Era ancora la fase in cui il ‘nemico’ viaggiava sconosciuto e silenziosamente. Prima del caso di Codogno, le avvisaglie erano arrivate solamente dai due turisti cinesi ricoverati allo Spallanzani di Roma. La malattia era quasi sconosciuta, se non per alcuni riflessi che arrivano dalla lontana Cina. A quanto pare, però, il Coronavirus a Milano il 26 gennaio aveva già messo piede. Poi l’escalation di casi e la moltiplicazione esponenziale dei contagi, fino all’ultimo dato fornito ieri dalla Protezione Civile: 74.348 infettati nella sola Regione Lombardia

(foto di copertina: da Pixabay)