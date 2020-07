Rapina in un supermercato di Cormano (Milano): ferita una bambina di 5 anni

Una bambina di cinque anni e una Guardia Giurata sono rimasti feriti al termine di una sparatoria durante una rapina al supermercato Eurospin di via Zara a Cormano, nella zona nord di Milano. A esplodere i colpi di arma da fuoco sarebbe stato un rapinatore che, in solitaria, ha puntato la pistola contro la cassiera per farsi consegnare i soldi. Poi il conflitto a fuoco che ha portato al ferimento della guardia giurata e della piccola che, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stata solamente colpita di striscio al polpaccio dalle schegge di un proiettile.

Il tutto è avvenuto intorno alle 17.30 all’interno del supermercato Eurospin di Cormano. Il rapinatore è entrato nel locale con il volto parzialmente coperto, intimando una cassiera di consegnarli i soldi. Poi, una volta accortosi della presenza della guardia giurata, ha aperto il fuoco davanti a decine di clienti impauriti. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe sparato due colpi, uno dei quali avrebbe colpito di striscio la guardia giurata.

Cormano, bambina ferita durante una rapina

Ancora non è chiaro se anche la piccola – che si trovava vicino alla cassa nel momento in cui sono stati esplosi i due colpi d’arma da fuoco – sia stata colpita dalle schegge di uno dei proiettili sparati dal rapinatore. I medici del 118, allertati dai tanti testimoni presenti all’interno del piccolo supermercato di Cormano, hanno trasportato la guardia giurata in codice giallo all’ospedale. Fortunatamente la piccola presenterebbe solamente una lieve ferita al polpaccio, probabilmente provocata dalle schegge dei colpi d’arma da fuoco sparati in terra dal criminale. Ora le forze dell’ordine hanno iniziato la ricerca del responsabile di questa rapina che, viste le modalità, poteva portare a esiti molti più nefasti per le due vittime.

(foto di copertina: esterno supermercato Eurospin di via Zara, a Cormano)