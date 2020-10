I cori contro Salvini da parte dei ristoratori che manifestavano a Roma

Matteo Salvini non ha mai fatto nulla per negare quanto sia una buona forchetta. Ma questa volta, il boccone deve essere stato indigesto: il leader della Lega, infatti, si è presentato – con tanto di mascherina a supporto di Donald Trump – alla manifestazione dei ristoratori organizzata davanti al Pantheon a Roma. Tuttavia, al suo arrivo e quando si è fermato a parlare con i giornalisti, ci sono stati cori contro Salvini.

Cori contro Salvini, il video della protesta

In tanti, mentre Salvini parlava con alcuni chef davanti alle telecamere, lo hanno criticato, dandogli del ‘buffone’ e chiedendogli di andare via. Secondo gli umori raccolti all’interno della piazza, infatti, alcuni ristoratori non hanno gradito la politicizzazione di una protesta che, invece, era dettata semplicemente dal fatto di non poter più andare avanti con le misure previste all’interno del nuovo Dpcm.

Cori contro Salvini, cosa ci faceva alla manifestazione dei ristoratori

Dunque, mentre Matteo Salvini provava a trarre beneficio – dal punto di vista dei consensi – dalla protesta dei ristoratori, alcuni dei manifestanti non hanno affatto gradito la sua presenza. Questi ultimi avevano steso delle tovaglie e avevano apparecchiato alcune tavole immaginarie davanti a uno dei monumenti più importanti di Roma, che – tra gli altri pregi – ha anche quello di trovarsi in una zona nevralgica per la politica nazionale, in mezzo ai palazzi delle istituzioni. Passando di lì, Matteo Salvini ha provato ad alimentare la protesta. Ma il tentativo non è completamente riuscito.