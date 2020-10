Pronta l’ordinanza per il coprifuoco nel Lazio

Conto alla rovescia per la firma dell’ordinanza che introdurrà il coprifuoco nel Lazio. La notizia sta filtrando già dalle prime ore del pomeriggio, subito dopo la firma dell’ordinanza della Regione Lombardia che prevede lo stop alle attività a partire dalle 23 e fino alle 5 sin dalla giornata di domani. Il governatore Nicola Zingaretti, sulla scia dell’aumento dei casi anche in regione, sta ipotizzando di firmare, già questa sera o al massimo domani mattina, un documento che possa far partire il coprifuoco a partire dalla mezzanotte e fino al mattino.

Coprifuoco nel Lazio, cosa filtra

Al momento, le notizie che filtrano dalla Pisana sono poche e frammentarie. Si va verso un’ordinanza molto simile a quella della Lombardia, ma con un orario probabilmente differito di un’ora per una serie di esigenze valutate dalla regione in relazione alla specificità territoriale delle attività in regione. Possibile, dunque, che per spostarsi negli orari del coprifuoco per comprovate esigenze lavorative o sanitarie sia necessaria un’apposta autocertificazione.

Con il coprifuoco nel Lazio, Campania e Lombardia, dunque, quasi 20 milioni di cittadini in Italia saranno soggetti a un parziale lockdown. L’indicazione di un coprifuoco anche nella regione di Roma era stata già data dall’assessore alla Sanità D’Amato nei giorni scorsi: quest’ultimo aveva evidenziato la sofferenza del sistema sanitario locale e l’ipotesi di misure più stringenti per evitare il collasso delle terapie intensive.

I numeri di oggi hanno dato una ulteriore accelerata a questo processo: su oltre 20mila tamponi, oggi nel Lazio si registrano 1.219 casi positivi, 16 decessi e 133 guariti. Il rapporto tra i tamponi e i positivi è 5,9%.