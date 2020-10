De Luca annuncia: «Da venerdì, scatta il coprifuoco in Campania a partire dalle 23»

Voleva attuarlo a partire dall’ultima settimana del mese di ottobre, in concomitanza con la feste di Halloween. Ma ora Vincenzo De Luca ha deciso di anticipare la sua decisione: dalle ore 23 di venerdì prossimo (23 ottobre), scatta il coprifuoco in Campania. L’annuncio è stato dato dallo stesso Presidente che ha spiegato di aver inoltrato la richiesta-comunicazione al governo che segue la falsariga della decisione presa per la Regione Lombardia.

«Ci prepariamo a chiedere in giornata il coprifuoco. Il blocco di tutte attività e della mobilità da questo fine settimana in poi – ha detto Vincenzo De Luca annunciando la decisione del coprifuoco in Campania. Volevamo partire dall’ultimo week end di ottobre ma partiamo ora. Si interrompono le attività e la mobilità alle 23 per contenere l’onda di contagio. Alle 23 da venerdì si chiude tutto anche in Campania come si è chiesto anche in Lombardia».

Coprifuoco in Campania a partire dalle 23 di venerdì

La Campania, dunque, segue la Lombardia. La situazione epidemiologica nella Regione ha convinto Vincenzo De Luca a prendere un’altra decisione restrittiva per tentare di porre un argine all’alto numero dei contagi registrati quotidianamente nelle sua Regione. Perché la situazione rischia di essere insostenibile, soprattutto sul fronte dei ricoveri con sintomi in ospedale e dei ricoverati in terapia intensiva, vero spauracchio di questa seconda ondata in Italia (e della prima reale in Campania).

Doveva essere ad Halloween, invece è stato anticipato

La scorsa settimana, con una conferenza stampa ripresa anche all’estero, De Luca aveva annunciato la sua intenzione di procedere con il coprifuoco in Campania nel fine settimana di Halloween, scagliandosi – senza troppi giri di parole – contro quella festività importata (e molto attesa dai giovani). Ora, però, si è deciso di anticipare i tempi. Si partirà già dalle 23 di venerdì 23 ottobre.