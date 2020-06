Sarà una Coppa Italia senza tempi supplementari

Ancora manca la deroga all’ultimo dpcm, ma la Rai ha già definito il palinsesto (ovviamente in chiaro) per i match di ritorno delle semifinali di Coppa Italia. Juventus-Milan, dopo l’1-1 dell’andata, si disputerà venerdì 12 giugno allo Stadium, con fischio d’inizio e diretta televisiva a partire dalle 21. Il giorno dopo, alla stessa ora – e sempre su Rai 1 -, sarà il turno di Napoli-Inter (1-0 per i partenopei a San Siro) allo Stadio San Paolo. Il tutto però, sarà accompagnato da un cambio epocale rispetto a quanto accaduto nella storia recente della competizione: sarà una Coppa Italia senza supplementari.

L’ufficialità è arrivata dopo il Consiglio della Lega di A. In caso di parità – sommando il risultato delle gare d’andata a quello del ritorno – si procederà direttamente con i calci di rigore. Il passaggio in finale – che si disputerà allo Stadio Olimpico di Roma mercoledì 17 giugno – sarà deciso dagli undici metri qualora l’equilibrio non dovesse rompersi all’interno dei 90 minuti dei tempi regolamentari.

Il grande calcio italiano torna su #Radio1 e @Radio1Sport con la #CoppaItalia 🇮🇹

Coppa Italia senza supplementari

Un cambiamento non di poco conto visto che la competizione, da anni, è accompagnata dai 30 minuti aggiuntivi in caso di parità al termine dei tempi regolamentari e nella somma dei risultati tra le gare di andata e di ritorno. Con lo stadio vuoto – perché, come ovvio, entrambi i match (e anche la finale) si disputeranno a porte chiuse -, svanisce definitivamente il fattore campo che aveva concesso tramite i sorteggi iniziali combinato al numero di testa di serie, ad alcune squadre (in questo caso Juventus e Napoli) di assicurarsi la possibilità di usufruire dei tempi supplementari all’interno del proprio stadio.

