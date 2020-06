In Abruzzo si potrà giocare a basket e beach volley, ma solo con i guanti

Due sport che fanno del tatto una delle caratteristiche principali. Ora, però, per giocare a basket e beach volley in Abruzzo questo aspetto verrà meno. Lo prevede l’ultima ordinanza – con tanto di protocollo allegato – emanata dalla Regione sulla riapertura dei centri sportivi. Chi vorrà praticare queste discipline (all’aperto) dovrà munirsi e giocare con i guanti. Una norma che appare paradossale, così come alcuni incisi scritti per quel che riguarda anche il calcio e il calcetto.

Sport che non sono più sport. Il protocollo diffuso dalla Regione Abruzzo va a intaccare tutte quelle caratteristiche peculiare che condizionano, e differenziano, le varie discipline. Leggiamo quanto indicato a pagina 7 del documento pubblicato sul sito ufficiale.

Modalità di gioco per il Calcio e per la Pallacanestro:

a) è vietato sputare o starnutire a terra, bensì sarà possibile farlo in un fazzoletto;

b) è vietato il recupero fisico da seduti o sdraiati nell’area di gioco;

c) è consentito il tocco del pallone con le mani solo ed esclusivamente se muniti di guanti;

d) i portieri potranno toccare il pallone con le mani solo se indossano i guanti che devono essere

comunque igienizzati prima e dopo la partita;

e) il pallone potrà essere “recuperato” solo tramite “intercetto” e non tramite il “contrasto”;

f) sono vietate le “scivolate”;

g) è vietata la “marcatura ad uomo”.

Basket e Beach Volley in Abruzzo, le regole per la ripresa

E questi sono solamente i dettami per quel che riguarda la pallacanestro e il calcio (inseriti in un unico calderone, nonostante si tratti di due discipline completamente differenti tra loro). Ma se tutto questo sembra paradossale, andiamo a leggere le stringenti norme per il beach volley e la pallavolo.

Modalità di gioco per la Pallavolo e per il Beach Volley:

a) gli atleti indosseranno guanti igienizzabili prima e dopo la pratica sportiva;

b) è vietato sputare o starnutire a terra, bensì sarà possibile farlo in un fazzoletto;

c) è vietato il recupero fisico seduto/sdraiato nell’area di gioco;

d) è vietato “invadere” il campo opposto.

Gli sport che non sono più gli stessi

Insomma, basket e beach volley (ma anche calcio, calcetto e pallavolo) cambiano integralmente con regole che stravolgono in toto il modo di approcciarsi a queste discipline. Certo, si tratta di un modo per tentare di scongiurare nuovi contagi e, al tempo stesso, riprendere le attività. Ma se questo sono le regole, forse è meglio rimanere fermi.

(foto di copertina: da Pixabay)