La copertina di Gente che definisce Chanel Totti «gemella di mamma Ilary» nascondendone il volto

Chanel Totti, la figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti, è un personaggio pubblico. La ragazzina, nonostante abbia appena 13 anni, pubblica contenuti sui suoi profili social Tik Tok e Instagram e compare anche – spesso e volentieri – su quelli dei genitori. Nulla giustifica, però, la copertina dell’ultimo numero di Gente. La ragazzina è ritratta mentre fa il bagno con il padre e, col volto pixelato, ne viene mostrato il corpo da adolescente in costume da bagno con la fotografia che ne inquadra principalmente la parte posteriore.

La «gemella di Ilary» su quali basi?

Alla foto è abbinata la scritta in copertina: «A 13 anni Chanel Totti è la gemella di mamma Ilary». Ebbene sì, 13 anni. 13 anni e una foto in copertina che sessualizza le sue forme e la mette sullo stesso piano della madre coprendole il volto, lasciando intende molto chiaramente in che senso la ragazzina sia così simile alla madre. Chanel Totti non compirà la maggiore età prima di cinque anni e il suo diritto ad essere protetta dalla sessualizzazione estrema della società dovrebbe valere più di qualunque cosa. Il post Instagram che mostra la copertina rincara la dose: «Le foto esclusive della graziosissima Chanel Totti, a 13 anni già così uguale a mamma Ilary!».

Il volto pixelato di Chanel Totti non dovrebbe essere sufficiente

Il volto pixelato di Chanel ci fa intuire – parliamo per ipotesi – che ai genitori non sia stata domandata l’autorizzazione a pubblicare questa fotografia. La legge non è del tutto chiara in tal senso e sono moltissime le volte in cui persone minorenni finiscono in televisione, nei cataloghi, sul web per gli scopi più vari senza l’autorizzazione dei genitori. In questa foto, tuttavia, è chiaro – seppure non esplicitato – l’intento di chi l’ha scelta. Al di là della dignità del singolo individuo, ovvero la minorenne Chanel Totti, che potrebbe essere turbata dalla pubblicazione di un’immagine del genere e dalle ragioni per le quali viene accostata a sua madre (volto pixelato e fondoschiena in bella vista), quello che la foto ci restituisce è palese. La donna – ragazzina, in questo caso – vale, in certi contesti editoriali e per un certo pubblico, solo quando può essere sessualizzata. Questa è l’esatta tipologia di contenuti che ci allontana da un mondo in cui le donne non vengano esposte come pezzi di carne.