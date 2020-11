Perché aprire un conto corrente online

Numerosi italiani possiedono ancora oggi un classico conto corrente, aperto presso gli sportelli di una banca. In effetti spesso è la pigrizia che porta a non modificare le proprie scelte, anche se le stesse sono state fatte vari decenni fa. Oltre a questo è importante notare come, nonostante l’accesso alla rete sia disponibile per la gran parte degli italiani, ancora oggi molti tendono ad avere una certa diffidenza nei confronti delle offerte disponibili online. In particolare quando si tratta di cambiare banca, aprire un conto corrente direttamente in rete, ma anche acquistare servizi di altro genere. Eppure le offerte per quanto riguarda il conto corrente online sono numerose e particolarmente interessanti.

Come si apre un conto online Questo è uno dei primi vantaggi: per aprire un conto online non serve uscire di casa, sono infatti numerose le banche che offrono questa opportunità direttamente attraverso i canali digitali. In breve tempo si firmano digitalmente i documenti necessari e si inviano carta di identità e tessera sanitaria in versione digitale. Le offerte che consentono di attivare un conto online veloce e pratico sono molteplici, lo si può fare a qualsiasi ora del giorno o della notte, in ogni momento in cui si ha del tempo libero a disposizione. Se ci fosse bisogno di qualche chiarimento, le banche online offrono anche un ottimo servizio clienti, attivo solitamente in orario da ufficio; spesso però tale servizio si può contattare anche nel corso del fine settimana.

Quanto costa un conto online Il conto corrente online a zero spese è un’opportunità disponibile presso vari istituti di credito, più o meno con modalità simili. Quando si apre un classico conto corrente presso lo sportello solitamente l’offerta che ci viene presentata comprende delle spese; in alcuni casi si tratta di un pagamento da effettuare mensilmente, che comprende alcune attività bancarie; oltre a questo si dovranno pagare cifre importanti per vari tipi di operazione da svolgere allo sportello, come ad esempio il versamento di un assegno o la sottoscrizione di un bonifico. Con i conti correnti online invece si possono azzerare tutte queste spese: da quelle di apertura conto, fino alle singole operazioni o alla gestione delle carte di credito o di debito.

Come funziona Cerchiamo di capire come funziona un conto corrente online. In pratica il cliente aderisce in rete all’offerta di una delle banche che propongono questo tipo di servizio. Dopo aver richiesto l’apertura del conto si potranno firmare i contratti in modo digitale, senza la necessità di dover scaricare la documentazione, firmarla e spedirla per posta, o in versione scannerizzata. Attraverso un bonifico da un altro conto corrente si attiva quello digitale, senza quindi uscire di casa. Nell’arco di pochi giorni si riceveranno per posta la carta di debito e l’eventuale carta di credito richiesta. Oltre ovviamente ai dati di accesso al proprio conto online, cui va collegato un numero telefonico, in modo da poter ottenere informazioni ed eventuali OTP. Accedendo al conto, tramite internet, si possono effettuare tutte le operazioni che solitamente si eseguono presso uno sportello bancario, come ad esempio bonifici, pagamenti.

La comodità del conto online

Ovviamente questo modo di gestire le attività bancarie è molto più pratico, in quanto non serve uscire di casa, neppure per pagare i tributi tramite i modelli F24, o per operazioni simili. Un buon numero di proposte delle banche permettono anche di rendere il conto corrente online a zero spese, versando sul conto uno stipendio o una pensione; basta questo per ottenere tutti gli altri servizi a titolo completamente gratuito, anche per quanto riguarda i prelievi dagli ATM di qualsiasi banca.