Conte svela il mistero della non risposta di Salvini: «Ha cambiato i numeri di telefono, io ne avevo tre»

Giuseppe Conte, alla fine, è riuscito a parlare dell’emergenza coronavirus con Matteo Salvini. Nel corso della serata di domenica, uno dei giorni più caldi nell’individuazione delle misure di sicurezza da prendere per contrastare l’epidemia e il contagio nei due focolai italiani, il presidente del Consiglio aveva detto a Barbara d’Urso di non essere riuscito a coordinarsi con Matteo Salvini, pur avendogli telefonato utilizzando i diversi numeri a disposizione.

Conte su Salvini: «Ha cambiato i numeri di telefono»

Oggi, nel corso della trasmissione L’Aria che tira su La7, Giuseppe Conte ha chiarito le circostanze che hanno portato a quello che – a quanto pare – è diventato un semplice qui pro quo. «Il senatore Salvini mi ha detto che non è stato raggiungibile nel fine settimana perché ha cambiato alcuni numeri di telefono – ha detto Giuseppe Conte -. Io, avendo governato insieme a lui, ne avevo tre a disposizione. In ogni caso mi ha preannunciato che il gruppo della Lega mi avrebbe inviato un appunto con delle proposte per gestire l’emergenza coronavirus».

A quanto pare, tra le altre cose, queste proposte sono anche arrivate nella sede operativa della Protezione Civile, da dove il presidente del Consiglio sta gestendo l’emergenza. «Sono proposte di forze dell’opposizione – ha detto Conte -, ma in questo momento io rappresento tutti gli italiani, per questo motivo, se si dovesse trattare di proposte di buon senso, non ho motivo per non prenderle in considerazione».

Nella giornata di domenica, Giuseppe Conte aveva comunicato di aver interloquito con tutte le forze dell’opposizione, meno che con la Lega. Il presidente del Consiglio aveva addirittura sottolineato che questa mancata risposta da parte di Matteo Salvini ha sempre fatto parte dei metodi del senatore leghista, anche ai tempi del governo giallo-verde.