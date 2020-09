Il lapsus di Conte sui morti per coronavirus in Italia: «134mila-135mila» | VIDEO

Mentre il presidente del Consiglio stava parlando della manifestazione no mask di oggi a Roma, spiegando come oggi esistano ancora delle persone che negano la pandemia in Italia, nel corso della festa del Fatto Quotidiano Giuseppe Conte si è fatto sfuggire un dato non corretto in merito al bilancio totale delle vittime da coronavirus nel nostro Paese.

Conte sbaglia numero morti, il video della festa del Fatto Quotidiano

Un PdC che non conosce neanche il numero di decessi dovrebbe dimettersi istantaneamente#Conte: 135mila decessi

«Alle persone che sostengono questo e scendono oggi in piazza ricordo soltanto i numeri – ha detto Giuseppe Conte -. Oltre 274mila contagi generali e 135mila decessi. Punto». A questo punto, accorgendosi dell’errore, il fondatore del Fatto Quotidiano Antonio Padellaro stava cercando di correggere il presidente del Consiglio: «35mila» – ha provato a suggerire.

Conte sbaglia numero morti, il bilancio attuale in Italia

Giuseppe Conte, tuttavia, è andato avanti con il suo conteggio e ha continuato a parlare di «134-135mila decessi». Con gli 11 decessi registrati nella giornata di ieri – ma oggi si aggiungeranno anche altri cittadini scomparsi a causa del coronavirus, visto che già il bollettino del Veneto ha riportato altri 6 defunti -, il bilancio del Covid-19 in Italia è stato di 35.518 morti.

Un numero elevatissimo, se si considera il tasso di mortalità superiore al 13% che il coronavirus ha avuto nel nostro Paese (maggiore di quello di altri Stati del mondo). Parlare di 135mila decessi sarebbe stato come individuare un rapporto di 1:2 tra morti e contagiati. Ma il bilancio non è stato così drammatico.