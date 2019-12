Casalino vuole aggiornare Conte con le agenzie di stampa, ma lui lo manda via | VIDEO

Da venerdì sera, sui social network (e anche attraverso alcuni quotidiani), è scoppiata la polemica per la presenza a capo tavola di Rocco Casalino durante la cena post Consiglio Europeo. Lo spin doctor – colui che cura la comunicazione del presidente del Consiglio italiano – era presente a quell’incontro informale ed è stato immortalato mentre era seduto al vertice della tavolata in mezzo ai grandi leader europei. Subito si è parlato – facendo ironia – del suo ruolo di deus ex machina, provocando anche grande irritazione. Ovviamente non si trovava lì per essere un protagonista della serata. Anzi, come mostrato in un video della conferenza stampa da Bruxelles, il presidente del Consiglio ha rivendicato la propria autonomia. Ed ecco che Conte respinge Casalino.

LEGGI ANCHE > Elezioni Uk, Giuseppe Conte: «Gli italiani a Londra non si preoccupino: ci eravamo già preparati al No Brexit, No Deal»

Il contesto. Il filmato, diventato virale, risale al tardo pomeriggio di giovedì 12 dicembre quando Giuseppe Conte stava per rispondere alle domande dei cronisti – nella sala stampa di Bruxelles – per parlare di quanto emerso durante il Consiglio Europeo e delle polemiche perenni che si vivono in Italia. Poco prima di replicare ai primi quesiti dei giornalisti, però, Rocco Casalino – che cura la comunicazione di Palazzo Chigi – ha provato a dare gli aggiornamenti dell’ultim’ora al Presidente del Consiglio.

Conte respinge Casalino

Come si vede dal filmato pubblicato da La Repubblica, Rocco Casalino arriva trafelato alla sinistra di Giuseppe Conte con il suo smartphone in mano, mostrandolo al presidente del Consiglio parlando, sottovoce, di un’agenzia di stampa da leggere prima di rispondere alle domande.

Le notizie facciamole qui

Giuseppe Conte respinge Casalino, però, affermando: «Ma no, non mi fate aggiornare con le agenzie. Facciamo qui le notizie, portiamole qui». Parole che hanno costretto lo spin doctor di Palazzo Chigi ad allontanarsi dal fianco del presidente del Consiglio che, poi, ha proseguito iniziando a rispondere alle domande dei cronisti.

(foto di copertina: da video pubblicato da La Repubblica)