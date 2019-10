L’evoluzione del palleggio di Giuseppe Conte | VIDEO

In un anno è molto più sciolto e meno ingessato. Come in politica

Nelle sue prime apparizioni nelle vesti non più di avvocato e professore, ma di presidente del Consiglio, Giuseppe Conte era apparso molto ingessato nelle sue vesti istituzionali. Da quel giorno della fine di maggio del 2018, però, molte cose sono cambiate. Ora si trova alla guida di un nuovo governo dai colori diversi e il suo modo di fare sembra essere molto meno ancorato ai rigidi dettami del ruolo. E il video Conte palleggia, ennesimo filmato di una lunga serie, è la testimonianza di come ci sia stato questo scioglimento.

Il filmato di Conte palleggia è stato pubblicato proprio sul profilo Twitter del presidente del Consiglio. Il numoer uno di Palazzo Chigi si trova in compagnia di Brunello Cucinelli, stilista e imprenditore toscano considerato uno dei manager di maggior successo in Italia e in Europa con fatturati aziendali miliardari.

Due palleggi con Brunello Cucinelli ⚽️ pic.twitter.com/UC20f6Q4cs — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) October 24, 2019

Conte palleggia, l’evoluzione del calciatore divenuto premier

Stilisticamente in giro c’è, ovviamente di meglio. Rispetto alle vecchie prestazioni in cui si era fatto immortalare – come in occasione della sua tre giorni pugliese del settembre dello scorso anno con la prestazione sfoderata in favore di camera per le strade della sua città natale, Volturara Appula, in provincia di Foggia – il suo modo di palleggiare appare più elegante. Più sciolto.

Lo stile da leader (adesso)

Niente più ingessatura, gambe rigide e quel senso di tensione evolutiva mostrato lo scorso anno. Ovviamente si tratta di un paragone forzato che, però, mostra come ci sia stata una vera e propria evoluzione di Giuseppe Conte anche a livello mediatico. Un uomo che per mesi è stato spalleggiato tra Salvini e Di Maio e ora, invece, palleggia libero da vincoli politici.

(foto di copertina: da profilo Twitter di Giuseppe Conte)