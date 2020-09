Conte a Musumeci: «Consapevoli delle difficoltà sui migranti ma no agli slogan»

Sembra esserci un’intesa, almeno a parole, tra il governatore della Sicilia Nello Musumeci e il premier Giuseppe Conte dopo un incontro per discutere della questione dei migranti nella regione e degli hotspot di Lampedusa.

«Entro due giorni arriveranno tre nuove navi quarantena a Lampedusa– e i migranti vi saranno trasferiti», ha detto il governatore della Sicilia al termine dell’incontro con il presidente del Consiglio. «Noi non arretriamo di un solo millimetro – ha aggiunto – abbiamo aperto una breccia in un muro che sembrava di cemento armato. A parole c’è la volontà del governo di risolvere il problema degli hot spot.»

Le dichiarazioni di Conte dopo l’incontro con Musumeci sui migranti

«Siamo consapevoli delle difficoltà che state vivendo e della necessità di studiare insieme le soluzioni più efficaci per far fronte a queste difficoltà. Ma sappiamo anche che il fenomeno è complesso da sempre e non bastano gli slogan per affrontarlo, ma sono necessarie iniziative a vari livelli e interventi ben sinergici e ben coordinati», ha detto il premier Giuseppe Conte nel corso del vertice sull’immigrazione con il governatore Nello Musumeci.

Conte ha assicurato alla regione che entro la fine della settimana arriveranno le navi per continuare a svuotare Lampedusa per garantire la massima sicurezza della popolazione. Il premier, durante il suo intervento, si è poi concentrato sul rafforzamento del pattugliamento delle acque internazionali e sulle iniziative per far fronte alla crisi dei migranti.

«In accordo con le autorità tunisine miriamo a ottenere un effetto deterrente rispetto a eventuali nuove partenze», ha spiegato Conte. «Vi è poi il livello di gestione europeo: abbiamo coinvolto la Commissione europea e i ministri Di Maio e Lamorgese sono stati in Tunisia con i Commissari europei Johansson e Várhelyi proprio per impostare soluzioni europee”, ha anche sottolineato.