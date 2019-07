Conte convoca i sindacati a Palazzo Chigi e poi debutta con: «Ditemi…»

Il retroscena riportato oggi dal Corriere della Sera risale a tre giorni fa. Il 3 luglio scorso, infatti, il governo aveva chiesto un incontro con i sindacati confederali, Cgil, Cisl e Uil, convocandoli a Palazzo Chigi. Sarà stata una battuta per rompere il ghiaccio oppure un debutto infelice dovuto al caldo romano di questi ultimi giorni e ai tanti impegni di lavoro. Fatto sta che i sindacati, convocati – lo si ribadisce – dal presidente del Consiglio, si sono trovati di fronte un Giuseppe Conte che come prima cosa inizia così la conversazione: «Ditemi…».

Conte convoca sindacati e poi debutta: «Ditemi…»

Pare che ci sia stato un momento piuttosto imbarazzante al tavolo dove era presente anche il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio. Un silenzio quasi incredulo rispetto alle parole del padrone di casa che prima invita delle persone a parlare con lui (si presume per le comunicazioni importanti che avrà da fare) e che poi, invece, cerca argomenti di conversazione nell’interlocutore.

I sindacati dovranno incontrare anche Matteo Salvini

L’articolo del Corriere della Sera continua, riportando le parole dei sindacalisti: «In che senso ‘ditemi’? Ci avete convocato voi». Ovviamente, la conversazione è andata avanti così per qualche minuto. Alla fine, è stata Annamaria Furlan della Cisl a tirare le somme: «Ma che rapporto volete avere con voi?». Insomma, i sindacalisti si sono sentiti piccati e infastiditi per l’atteggiamento iniziale del presidente del Consiglio. Che, tuttavia, nel corso della riunione – pubblicizzata con tanto di foto sul sito istituzionale di Palazzo Chigi e con un tweet di Giuseppe Conte – ha detto: «In riferimento alla prossima manovra avvieremo un percorso di confronto e ragioneremo sulle rispettive priorità. Lavoro, riforma fiscale, politica industriale, Sud, sono temi sui cui terremo alta l’attenzione».

Ma non si capisce con quale governo i sindacati dovranno trattare: l’incontro con Giuseppe Conte è andato così. A breve, come già annunciato, le parti sociali incontreranno Matteo Salvini, con la data fissata per il prossimo 15 luglio. Si spera che almeno il leader della Lega abbia qualcosa da dire.

