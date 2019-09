Matteo Salvini si è ‘impossessato’ dei social di Giuseppe Conte

La vita condivisa, come fa Matteo Salvini. Dando un’occhiata ai profili social di Giuseppe Conte, appare evidente una svolta da parte del presidente del Consiglio che – come fatto in passato e nel presente dal senatore della Lega ed ex ministro dell’Interno – ha iniziato a condividere sulle varie piattaforme immagini di ‘vita normale’. Una strategia che ha fatto le fortune del leader del Carroccio e che ora sembra esser emulata – con le dovute proporzioni – anche dal titolare di Palazzo Chigi.

L’ultimo esempio arriva direttamente dagli Stati Uniti, dove Giuseppe Conte si trova da lunedì pomeriggio per partecipare al vertice Onu sul clima. Dopo le riunioni con gli altri rappresentanti delle Nazioni Unite e dopo aver ascoltato i rimproveri di Greta Thunberg, il presidente del Consiglio italiano si è concesso uno svago culinario per le strade di Manhattan e ha voluto condividere con i suoi fan social quel momento.

Conte e i social ‘alla Salvini’

Uno scatto tra i grattacieli della Grande Mela mentre assapora un classico hamburger made in Usa dopo aver partecipato a un ricevimento organizzato dall’ambasciatrice italiana all’Onu, Mariangela Zappia, nella sua residenza con alcuni esponenti della comunità italiana a New York.

L’uomo normale e il panino marchigiano

L’immagine dell’uomo normale che si ritrova una sera tra i grattacieli di New York a mangiare un panino a base di carne, tipico pasto americano. E non è l’unico caso simile (seppur in proporzioni ridotte) in cui Giuseppe Conte sui social ha adottato il ‘metodo Salvini’. Il presidente del Consiglio, infatti, solo dieci giorni fa si è fatto immortalare in una a Castelsantangelo sul Nera (nelle Marche) mentre era intento a comprare un panino con il ciauscolo.

(foto di copertina: da profilo Instagram di Giuseppe Conte)