Di Maio e il grafico sul Blog delle Stelle in cui dice che Giuseppe Conte è del M5S

In un grafico sul Blog delle Stelle, invece, viene indicato come membro del partito

Un messaggio chiaro, a tutte le anime del Movimento 5 Stelle. Dalla sua espressione istituzionale a Palazzo Chigi – quel Giuseppe Conte che oggi, dalle 11, cercherà la fiducia a Montecitorio, fino ad arrivare ai parlamentari pentastellati che in queste ore stanno esprimendo il loro malessere per il governo con il Partito Democratico, passando per gli attivisti che devono ingoiare il rospo di questa alleanza da molti percepita come innaturale. Partendo da un punto chiave: Giuseppe Conte del M5S.

Conte del M5S nel grafico sul Blog delle Stelle

Inutili sono state le parole del premier alla Festa del Fatto Quotidiano di domenica scorsa a Marina di Pietrasanta. In quella circostanza, il presidente del Consiglio aveva chiarito che dare di lui una definizione di iscritto al Movimento era semplicemente scorretto, perché non era mai stato iscritto, non aveva una carriera di attivista alle spalle, che aveva votato per i pentastellati il 4 marzo perché il suo nome era stato individuato nella lista dei papabili ministri presentata dal M5S.

Ma Conte aveva insistito su questo suo essere super partes, anche con un ruolo di garanzia nei confronti di quel Partito Democratico che ha rinunciato al vicepremier proprio in questa ottica. Luigi Di Maio e il Movimento 5 Stelle, invece, hanno tenuto a specificare che Giuseppe Conte appartiene al loro universo. Lo hanno fatto con un grafico pubblicato sul Blog delle Stelle in cui si chiede unità e compattezza per cambiare il Paese. Un messaggio agli scettici pentastellati.

Il messaggio di Di Maio: Conte del M5S

All’interno di questo grafico c’è una sintesi dei componenti del nuovo governo. Con le caselline gialle sono indicati i ministri del Movimento 5 Stelle, con quelle rosse quelle dei ministri del Pd, con la casellina arancione è indicato il nome di Roberto Speranza di Leu, con una casellina grigia il ruolo ‘tecnico’ del ministro dell’Interno Luciana Lamorgese. Tra le caselline gialle, dunque, spunta a sorpresa il nome di Giuseppe Conte.

Che, tra l’altro, non viene evidenziato in maniera particolare. Come se il suo ruolo di presidente del Consiglio fosse semplicemente quello di primus inter pares. Ovviamente, tra i pari del Movimento 5 Stelle. Con buona pace dell’avvocato foggiano.

FOTO: ANSA/ALESSANDRO DI MEO