Conte sta sereno e cita Modugno: «Ho il sole, il cielo e il mare»

Meraviglioso, ma come non t’accorgi di quanto il mondo sia meraviglioso. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, fa credere che il voto in Umbria e l’indiscrezione del Financial Times sul suo presunto conflitto d’interessi per il golden power attuato a un’azienda per cui ha effettuato una consulenza prima di diventare il capo di Palazzo Chigi – azienda coinvolta in uno scandalo vaticano – lo stiano lasciando tranquillo. Senza problemi. E per farlo, Conte cita Modugno per (non) rispondere alle domande dei cronisti.

«Sembra una canzone di Modugno: non ho niente, ma ho il sole, il cielo e il mare», ha detto Giuseppe Conte a margine dell’Evento ‘Sindaci d’Italia’ organizzato da Poste Italiane a Roma. Tutto bene, tutto tranquillo. Tutto meraviglioso. Anche se forse, lo status quo delle cose non proprio come quello descritto da Domenico Modugno. La realtà, infatti, parla di una situazione che, dopo il voto in Umbria, svilisce ancor di più quelle (poche) sicurezze a livello Nazionale.

Conte cita Modugno

Oltre alla sconfitta umbra, il risveglio del presidente del Consiglio non è stato dei migliori. Un articolo del Financial Times – noto quotidiano economico britannico – ha rivelato la possibilità di un conflitto di interessi di Giuseppe Conte nell’applicazione della Golden Power da parte del governo nei confronti di un’azienda di cui era stato consulente solamente qualche settimana prima del suo primo incarico.

Il presunto conflitto di interessi

Palazzo Chigi ha già sottolineato l’estraneità del presidente del Consiglio che, per evitare proprio questo conflitto d’interessi, non ha partecipato a quel consiglio dei ministri e non ha votato per il golden power. Ma tutto questo, nonostante le smentite (visto anche il freschissimo Russiagate), non può rendere tutto così meraviglioso. Quindi, Conte cita Modugno, ma solo per non rispondere sulla realtà dei fatti.

