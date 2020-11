Il Ministro dell’Università dice che non si sono riscontrati contagi negli Atenei

Gli Atenei italiani sono un luogo sicuro, anche grazie alle indicazioni e limitazioni – come molti corsi che seguono il principio della didattica a distanza – che hanno consentito di limitare al massimo la possibilità di infezioni in aula e, quindi, la creazione di piccoli o grandi focolai. A dirlo è il ministro Gaetano Manfredi che ha parlato, in un’intervista rilasciata al quotidiano La Stampa, sui contagi nelle Università e la tenuta del sistema universitario italiano dopo la prima fase della pandemia.

Manfredi ha sottolineato come dai dati raccolti tra le centinaia di aule delle università italiane la situazione sia molto positiva: «Dal monitoraggio che svolgiamo regolarmente nelle aule delle università non si sono verificati contagi. C’è un grande lavoro per garantire la sicurezza sanitaria. Voglio anche sottolineare che dall’inizio della pandemia nelle università le attività di ricerca sono sempre andate avanti sia sulla ricerca medica che su altri temi cruciali per il futuro del Paese».

Contagi nelle Università a zero, dice il ministro Manfredi

Ovviamente la situazione dei contagi nelle Università è fortemente influenzata dai protocolli adottati per la ripresa delle lezioni (molte online) e sulle modalità per effettuare gli esami, con prenotazioni e turni prestabiliti che hanno evitato la formazione dei classici assembramenti all’interno di corridori e aule: «Ci siamo organizzati in modo da permettere sempre lezioni in presenza quando ci sono attività di laboratorio e i risultati come numero di esami sostenuti e come laureati non mostrano cali rispetto all’anno scorso. È chiaro che stiamo gestendo una situazione di emergenza e che bisogna riuscire a far emergere la migliore combinazione tra formazione e sicurezza sanitaria». Insomma, la risposta degli Atenei italiani alla crisi da Covid non sembra aver modificato di tanto la tenuta del sistema.

(foto di copertina: esterno Università La Sapienza, da Google Maps)