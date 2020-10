Contagi in Lombardia: oggi raggiunta quota 4126 in 24 ore

Un dato pessimo quello che il TGR Lombardia del 21 ottobre ha diffuso all’ora di pranzo. Nella sola Regione Lombardia, i contagi di oggi ammonterebbero a 4136, tutti registrati nelle ultime 24 ore. La situazione più critica è quella fatta registrare nell’area metropolitana e nella provincia di Milano, che conta da sola 1800 casi.

Contagi in Lombardia, il dato record di oggi

Il record in una sola giornata, relativamente alla Regione Lombardia, era di 3251 contagi ed era stato registrato lo scorso 21 marzo, quando l’Italia era nel pieno del lockdown. Proprio oggi, il presidente Attilio Fontana, vincendo le resistenze del segretario della Lega Matteo Salvini, ha firmato un’ordinanza per il coprifuoco dalle 23 alle 5. Ma è in arrivo anche una nuova ordinanza nel pomeriggio che prevede la chiusura di alcuni esercizi commerciali nel fine settimana.

Cosa sta succedendo in Lombardia? L’indagine sui contagi nella giornata di oggi è figlia di un trend esponenziale che si era intravisto anche nei giorni scorsi e che era stato preannunciato anche dalle dichiarazioni piuttosto allarmistiche di diversi amministratori locali. Il primo a lanciare l’allarme questa mattina era stato il sindaco di Milano Beppe Sala che aveva detto che se Milano dovesse perdere il controllo della pandemia sarebbe un problema di portata nazionale.

Per questo motivo, si annuncia una decisa presa di posizione per quanto riguarda il territorio lombardo che potrebbe andare ben al di là del coprifuoco dalle 23 alle 5.

Con il dato che arriva dalla Lombardia, si attende una giornata nerissima per i contagi anche a livello nazionale: nei giorni scorsi, la sola regione del nord aveva rappresentato il 25% circa dei casi totali nella penisola. Anche dal Veneto, oggi, sono arrivate notizie decisamente negative sul piano dei contagi in 24 ore.