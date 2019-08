Ecco l’elenco delle consultazioni del 21 agosto 2019: prima verrà ascoltato al telefono il presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano, alle 16. Quest’ultimo non potrà essere presente fisicamente a Roma. Poi, sarà la volta dei presidenti del Senato, Elisabetta Casellati, e della Camera Roberto Fico (ore 16,45), subito dopo toccherà al Gruppo per le Autonomie del Senato (17,30), al gruppo Misto del Senato (ore 18), a seguire il gruppo Misto della Camera (18,30), e Liberi Uguali della Camera (ore 19).

Consultazioni del 21 agosto: la diretta LIVE

ore 16.35 – Arriva al Quirinale il presidente della Camera Roberto Fico

ore 16.15 – Maria Elisabetta Alberti Casellati è andata via senza rilasciare dichiarazioni

ore 16.00 – Il primo incontro del presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà con il senatore a vita Giorgio Napolitano, che verrà sentito al telefono a causa della sua impossibilità a essere presente a Roma.

Consultazioni, cosa sono e come funzionano

Per la seconda volta nel giro di diciassette mesi, il Quirinale sarà teatro delle consultazioni. Queste ultime sono gli incontri che il presidente della Repubblica fa con i vari gruppi parlamentari per stabilire se ci sono le condizioni per la formazione di un nuovo governo. Poco più di un anno fa, al Quirinale si presentarono Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi in un’unica soluzione, in rappresentanza di quella che, all’epoca dei fatti, sembrava una compatta coalizione di centrodestra. Questa volta, invece, ogni gruppo parlamentare si presenterà con una propria delegazione.

Oggi non sarà l’unica giornata di consultazioni: anche nella giornata di domani, 22 agosto, il presidente della Repubblica continuerà ad ascoltare i gruppi parlamentari più numerosi. La partita, in effetti, si giocherà principalmente nella giornata di domani, con il seguente calendario:

ore 10.00 gruppi parlamentari Fratelli d’italia del Senato e della Camera dei deputati

ore 11.00 gruppi parlamentari Partito democratico del Senato e della Camera

ore 12.00 gruppi parlamentari Forza Italia – Berlusconi presidente del Senato e della Camera

ore 16.00 gruppi parlamentari Lega-Salvini premier del Senato e della Camera dei deputati

ore 17.00 gruppi parlamentari Movimento 5 stelle del Senato e della Camera