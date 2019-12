Il consigliere comunale della Lega che pubblica il manifesto «Sono razzista e me ne vanto»

Incidente diplomatico a Perugia. Un consigliere comunale della Lega Davide Bonifazi, qualche giorno fa, ha pubblicato un manifesto sui propri canali social. Nel documento – un testo vergato su uno sfondo tricolore – si legge nell’intestazione «Sono razzista e me ne vanto». La scoperta è stata fatta da Sarah Bistocchi, militante e consigliere del Partito Democratico, che ha denunciato tutto sui social network.

Consigliere Perugia che dice «sono razzista e me ne vanto»

Nel documento, si leggono una serie di luoghi comuni su come dovrebbe comportarsi un vero italiano. Quest’ultimo dovrebbe amare l’Italia, «perché i loro nonni e i loro padri, con il loro sacrificio e con il loro sangue, mi hanno consegnata una terra in cui essere libero». Il manifesto si concludeva con: «Sono razzista perché do rispetto solo a chi rispetta me, il mio Paese, le mie tradizioni, la mia cultura, la mia fede, le mie consuetudini. Ebbene dammi pure del razzista. Felicemente orgoglioso di esserlo».

Consigliere Perugia, la difesa tentata dal partito

La Lega ha provato ad arginare quella che è stata chiaramente un’azione clamorosa, che non coglie appieno il significato del messaggio. Il segretario regionale della Lega di Perugia, Virginio Caparvi, ha cercato di spiegare quanto accaduto: «Siamo di fronte a una leggerezza – ha spiegato – che non descrive la persona del consigliere Bonifazi da anni impegnato nel volontariato e nel sociale. Sicuramente non ha ben soppesato il post che ha condiviso e il cui contenuto ovviamente condanniamo in toto perché completamente fuori dalle linee del partito».

Ora, le opposizioni in consiglio comunale a Perugia denunciano il silenzio sul tema del sindaco del centrodestra Andrea Romizi e chiedono le dimissioni del consigliere comunale.