Viterbo, consigliere di Casapound arrestato per violenza sessuale

L’ordinanza è stata eseguita alle prime ore di questa mattina, 29 aprile, dalla polizia di Viterbo. Come recita una nota della questura, infatti, l’accusa per due giovani di 19 e 21 anni sarebbe quella di violenza sessuale di gruppo nei confronti di una cittadina italiana del 1983. La violenza si sarebbe consumata all’interno di un circolo di Viterbo, del quale le due persone coinvolte avrebbero avuto un utilizzo esclusivo.

Consigliere Casapound arrestato con accusa di violenza sessuale

L’ANSA poi ha riportato la notizia che una delle due persone arrestate sarebbe un consigliere comunale di un comune del Viterbese, eletto tra le fila della formazione di estrema destra Casapound. In merito a questa notizia, si sono già diffuse le prime dichiarazioni politiche. La prima a twittare è stata Beatrice Brignone, segretaria di Possibile e candidata alle prossime elezioni europee con la lista Europa Verde:

Eccoli là. Quelli che difendono “le nostre donne”.

Altro che uomini. Altro che onore. Altro che italiani veri.

Merde. Merde e basta. https://t.co/E1J0HSC8vv via @nextquotidiano — Beatrice Brignone (@beabri) 29 aprile 2019

Le circostanze della violenza sessuale a Viterbo

Gli arresti sono stati eseguiti dalla squadra mobile e dalla Digos: le accuse, oltre a quella per violenza di gruppo, comprendono anche quella di lesioni aggravate. A quanto pare, la donna era stata ubriacata dai giovani che avevano tentato un approccio sessuale con lei. Al suo rifiuto, è stata oggetto di percosse: pugni anche in pieno volto. Poi, la donna ha subito la violenza, con lesioni guaribili in sette giorni. La polizia avrebbe anche acquisito dei video girati nello stesso momento in cui la violenza veniva portata a termine. Sarebbero stati determinanti per lo svolgimento delle indagini e per l’esecuzione dei provvedimenti.

La formazione di Casapound nel Viterbese è particolarmente nutrita. Nel comune di Vallerano, ad esempio, il movimento di estrema destra aveva conquistato tre consiglieri comunali alle ultime elezioni amministrative.

