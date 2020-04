Connessioni internet, cali sia per reti fisse che mobili per l’alto traffico

L’emergenza coronavirus costringe molte persone a lavorare in smart working, o comunque a passare molto più tempo al computer, pertanto c’era molta attesa nel report delle connessioni Internet fisse e mobili in Italia. I dati diffusi oggi da nPerf sul primo trimestre sono molto indicativi in tal senso, dato che da quando il paese è in lockdown si evince un crollo della curva importante da rete mobile e più leggero da rete fissa.

Il dato più negativo per le connessioni internet da reti mobili. Notiamo subito come l’operatore migliore è senza dubbio WindTre, nato il 16 marzo in modo ufficiale dalla fusione tra Wind e 3 Itali che ha perso soltanto -5 Mb/s chiudendo marzo ad una media di 30 Mb/s. Maglia nera a Vodafone, che ha subito un calo importante di -15 Mb/s a 20Mb/s. Gli altri operatori si assestano tutti ad un calo di circa -7,5 Mb/s. Andiamo ad analizzare graficamente le connessioni internet da reti mobili.

La vera paura per gli operatori però era per le connessioni internet da rete fissa, dato che tra smart working e servizi di straming come Netflix, Amazon e Disney+ . Nonostante l’incredibile mole di traffico c’è un aspetto molto positivo che emerge dal report trimestrale: le connessioni internet hanno retto alla grande! Le migliori si confermano WindTre e Fastweb a circa 65 Mb/s. Vodafone è crollata anche in questo caso a circa 53 Mb/s, mentre la peggiore è Telecom Italia che perde poco e si conferma comunque a una media di 48 Mb/s.

Risultati dunque che sembrano confermare una buona tenuta delle nostre reti, nonostante sia preoccupante per i clienti Vodafone il calo importante sia da mobile che da rete fissa.