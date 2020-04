Cosa dirà Giuseppe Conte alle 14: il lockdown fino al 3 maggio e le precisazioni sul Mes

Come confermato implicitamente da un suo tweet, ci sarà una conferenza Giuseppe Conte prevista per le 14 di oggi, 10 aprile. In questo momento di confronto con la stampa e con il Paese, il presidente del Consiglio annuncerà un nuovo dpcm con il quale prolungherà le misure di lockdown in Italia fino al 3 maggio prossimo. Ma sarà anche l’occasione per fare chiarezza sul Mes, il Meccanismo Europeo di Stabilità che nell’Eurogruppo è stato individuato come soluzione senza condizionalità per aiuti pari al 2% del Pil in termini di sanità.

LEGGI ANCHE > Guida minima per evitare di fare brutte figure sul Mes e di scrivere in stampatello che “Conte lo ha firmatoh1!1!”

Conferenza Giuseppe Conte alle 14: cosa dirà

Innanzitutto, però, il punto sul lockdown. Giuseppe Conte chiederà ai cittadini italiani un ulteriore sforzo, quello di restare in casa fino al 3 maggio. Sarà quello l’altro termine ultimo per capire il da farsi: occorrerà valutare l’andamento del virus, del contagio e poi capire se ci sarà un via libera agli spostamenti. Al momento, la previsione è quella di riaprire – dopo il 14 aprile – soltanto alcuni esercizi commerciali, come ad esempio le librerie.

Conferenza Giuseppe Conte, il lockdown fino al 3 aprile e il Mes

Sulla questione del Mes, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è stato già chiaro in un tweet, che poi ha promesso di approfondire in conferenza stampa, prima del pomeriggio del Venerdì Santo, tradizionalmente dedicato alla preparazione dei riti pasquali in Italia. «Io ho una sola parola – ha detto il presidente del Consiglio -: la mia posizione e quella del Governo sul MES non è mai cambiata e mai cambierà. Più tardi in conferenza stampa vi aggiornerò su questo e su altre importanti questioni che riguardano il nostro Paese. A più tardi».

Nelle ultime ore, la campagna sovranista ha parlato di alto tradimento, di dimissioni dell’esecutivo e di sfiducia al ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, distorcendo il vero significato di quanto accaduto con la riunione dell’Eurogruppo del 9 aprile, in cui gli Stati membri hanno trovato un accordo formale. Giuseppe Conte proverà a reagire a questa campagna mediatica.