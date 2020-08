«Le condizioni di Briatore sono stabili e buone»

In seguito alla notizia sulla sua positività, il Billionaire ha diramato un comunicato stampa sulle condizioni Briatore. Questa mattina, il sito de L’Espresso aveva parlato di condizioni serie, mentre il comunicato del locale che l’imprenditore gestisce ad Arzachena sembra offrire un quadro decisamente più rassicurante. Flavio Briatore si trova nei reparti dell’ospedale San Raffaele di Milano e – come già comunicato questa mattina – non è in terapia intensiva.

Condizioni Briatore, il comunicato del Billionaire

Il presente comunicato per informare che Flavio Briatore domenica sera, accusando leggera febbre e sintomi di spossatezza, si è recato all’Ospedale San Raffaele di Milano per un controllo. L’imprenditore è stato ricoverato, è stato sottoposto a un check up generale e resta sotto controllo medico. Precisiamo che le condizioni di Flavio Briatore sono assolutamente stabili e buone e che lo stesso tiene a ringraziare per le tante manifestazioni di affetto e interesse alla sua salute ricevute in queste ore.

Condizioni Briatore, in rete tanti messaggi di solidarietà, indipendentemente da quello che l’imprenditore pensa del virus

Il comunicato si chiude, dunque, con un ringraziamento a tutte le persone che, sia attraverso i canali privati, sia attraverso i social network, hanno voluto manifestare la propria vicinanza a Flavio Briatore. Soprattutto sui social network, in tanti si sono detti molto distanti dalle sue posizioni in merito alla gestione dell’emergenza sanitaria, tuttavia gli hanno rivolto i migliori auguri di pronta guarigione.