Il disegno di legge USA che metterebbe i bastoni tra le ruote alla pubblicità di Google

Il Competition and Transparency in Digital Advertising Act è il Disegno legge USA che potrebbe danneggiare Google e non solo, se venisse introdotto, poiché impedirebbe alle aziende che registrano più di 20 miliardi di dollari in transazioni annuali di annunci digitali «di partecipare a più di una parte dell’ecosistema della pubblicità digitale», secondo quanto riportato dal rapporto de Il giornale di Wall Street . Ciò coinvolgerebbe Google direttamente poiché la società ha generato circa 54,7 miliardi di dollari di entrate pubblicitarie solo negli ultimi tre mesi. Diversamente da altre società, Google infatti detiene molti aspetti del processo pubblicitario: gestisce uno scambio in cui le reti pubblicitarie fanno offerte per l’inventario e offre, inoltre, strumenti d’aiuto alle aziende per acquistare e vendere annunci. Il senatore Mike Lee che, insieme ad altri senatori, ha presentato il disegno di legge, ha dichiarato: «Sebbene la pubblicità online sia essenziale per quasi tutte le aziende, questo sistema rotto è stato il motore di crescita per le aziende principali tecnologiche che ci hanno deluso in tanti altri modi: minando la nostra privacy, censurando il nostro modo di parlare e sfruttando i nostri figli».

Il disegno legge USA su pubblicità e concorrenza potrebbe danneggiare Google (e non solo)

Il senatore Mike Lee, con i senatori Amy Klobuchar, Ted Cruz e Richard Blumenthal, ha presentato la proposta di Legge sulla concorrenza e trasparenza nel digitale. Il disegno di legge ripristinerebbe e tutelerebbe la concorrenza nella pubblicità rimuovendo i conflitti di interesse che hanno permesso alle principali Big Tech di imporre canoni di monopolio su una vasta fascia dell’economia americana. Lee ha dichiarato che: «La pubblicità digitale è la linfa vitale dell’economia di Internet. Supporta la maggior parte dei contenuti e dei servizi gratuiti su cui gli americani fanno affidamento, incluso il giornalismo locale essenziale, e consentono alle aziende di ogni dimensione di raggiungere i propri clienti in modo rapido ed efficiente. continuo, anche la pubblicità online sta soffrendo sotto il controllo di aziende tecnologiche da trilioni di dollari», aggiungendo che «Aziende come Google e Facebook sono state in grado di sfruttare i loro tesori senza precedenti di dati dettagliati degli utenti per ottenere un controllo similitudine a una morsa sulla pubblicità digitale, accumulando su ogni lato del mercato e utilizzandolo per impedire la concorrenza e trarre vantaggio dai propri clienti. I conflitti di interesse sono così evidenti che un dipendente di Google ha descritto l’attività pubblicitaria di Google come “se Goldman o Citibank possedessero il NYSE».

Se il disegno di legge diventasse legge, il colosso dell’informatica sarebbe costretto a chiudere alcune delle attività sopra descritte e avrebbe un anno per conformarsi alle regole dopo l’entrata in vigore della legge. Mike Lee ha dichiarato al Journal: «Quando Google funge contemporaneamente da venditore e acquirente e gestisce uno scambio, ciò offre loro un vantaggio ingiusto e indebito sul mercato, uno che non riflette necessariamente il valore che stanno fornendo», esternando il suo timore: «Quando un’azienda può indossare tutti questi cappelli contemporaneamente, può intraprendere una condotta che danneggia tutti». Il problema, secondo il senatore, è che la mancanza di concorrenza nella pubblicità digitale comporta che gli affitti di monopolio vengono imposti a ogni sito web supportato dalla pubblicità e a ogni azienda, dalle più piccole alle più grandi, che fanno affidamento ad internet per incrementare la loro attività: «È come una tassa su migliaia di imprese americane, e quindi una tassa su milioni di consumatori americani».

Un portavoce di Google ha dichiarato a Engadget che: «Gli strumenti pubblicitari di Google e di molti concorrenti aiutano i siti Web e le app americane a finanziare i loro contenuti, aiutano le aziende a crescere e aiutano a proteggere gli utenti dai rischi per la privacy e dagli annunci ingannevoli», aggiungendo che «Rompere questi strumenti danneggerebbe editori e inserzionisti, ridurrebbe la pubblicità qualità e creare nuovi rischi per la privacy. E, in un momento di maggiore inflazione, ostacolerebbe le piccole imprese che cercano modi semplici ed efficaci per crescere online. Il vero problema sono i data broker di bassa qualità che minacciano la privacy degli americani e li inondano di pubblicità di spam. Insomma, questa è la bolletta sbagliata, al momento sbagliato, mirata al bersaglio sbagliato». Altre disposizioni del disegno di legge introducono regole per le aziende che elaborano almeno 5 miliardi di dollari di transazioni pubblicitarie all’anno, le quali dovranno – nel caso dell’approvazione della proposta di legge – fornire prezzi trasparenti e agire nel migliore interesse dei loro clienti. Questi ultimi potrebbero, infatti, citarle in giudizio per violazione delle disposizioni.