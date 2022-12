L’Agcom ha pubblicato oggi i dati dell’Osservatorio sulle Comunicazioni

L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) ha pubblicato oggi i dati dell’Osservatorio sulle



relativi ai primi nove mesi dell’anno.

Il punto sulle comunicazioni di Agcom: telefonia, televisione, quotidiani e piattaforme online

A fine settembre nella rete fissa gli accessi complessivi non registrano significative variazioni né su base trimestrale né annua, confermando una base clienti complessiva intorno ai 20 milioni di linee. Nel corso degli ultimi dodici mesi le tradizionali linee in rame si sono ridotte di oltre 1,2 milioni e di circa 8,1 milioni nell’ultimo quadriennio. Inoltre, dall’inizio dell’anno sono aumentate di circa 790mila le linee che utilizzano altre tecnologie. Questo tipo di linee è aumentato di oltre 1,2 milioni rispetto a settembre 2021. A settembre 2018 il 61,9% degli accessi alla rete fissa era in rame, dopo quattro anni questi sono scesi al 23,1%.

Per quanto riguarda la rete mobile a fine settembre 2022 si sono registrate 107,1 milioni di sim attive, un numero che comprende sia quelle Human, cioè quelle «“solo voce”, “voce+dati” e “solo dati”» sia quelle M2M. Facendo riferimento alle linee complessive Tim è l’operatore leader di mercato con il 28,5% seguito da Vodafone con il 27,6% e da Wind Tre con il 24,2% mentre Iliad raggiunge solo l’8,7%. Considerando solo le sim Human è Wind Tre il principale operatore con il 25,9%, seguito da Tim, Vodafone e infine Iliad che con una crescita di 1,4 punti percentuali su base annua ha raggiunto l’11,9%. Nel terzo trimestre dell’anno si stima che sono state circa 56,9 milioni le sim Human che hanno prodotto traffico dati.

L’Osservatorio riporta anche dati relativi alla televisione, ai quotidiani e alle piattaforme online. Nel settore televisivo gli ascolti nel “giorno medio” registrati nel mese di settembre 2022, pari a 7,91 milioni di ascoltatori, hanno fatto registrare una diminuzione di 0,58 milioni rispetto allo stesso mese del 2021. Per quanto riguarda i quotidiani, nei primi nove mesi del 2022 sono state vendute in media 1,57 milioni di copie cartacee al giorno, facendo registrare una flessione del 9,4% rispetto al 2021 e del 32,5% rispetto ai livelli di vendita del 2018. Infine, nel mese di settembre 2022, circa 44,1 milioni di utenti unici hanno navigato in rete in media per un totale di quasi 65 ore.