L’obiettivo di andare verso dei Comuni più digitali

In un processo di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione – che è partito dal cloud e che deve per forza completarsi, in una sorta di corsa contro il tempo per raggiungere gli obiettivi previsti dal PNRR -, è ovvio che si passi dall’analisi di tutte le competenze e le risorse tecnologiche che sono attualmente a disposizione nei comuni italiani. L’obiettivo di rendere i comuni digitali, infatti, fa parte del piano recentemente presentato e che prevede due misure su tutte: la Mappa dei comuni digitali e l’Accademia dei comuni digitali.

Comuni digitali, censimenti e strumenti

Se la Mappa serve in qualche modo a censire lo stato di avanzamento delle competenze dei singoli comuni italiani (soprattutto quelli delle aree interne e rurali), l’Accademia funziona attraverso il meccanismo dell’e-learning, producendo contenuti didattici per favorire l’adeguamento delle competenze digitali da parte degli impiegati della pubblica amministrazione che lavorano negli uffici comunali. Il piano punta su due aspetti: individuare le esigenze dei comuni italiani e cercare di formare i dipendenti a livello teorico e pratico.

Il problema resterà – una volta accertate le esigenze – quello di soddisfare i bisogni dei comuni. E soprattutto di farlo in un regime di banda ultralarga. Il piano Italia 1Giga, infatti, è sempre al centro di rumors: i problemi individuabili sono la potenziale assenza di soluzioni per le cosiddette aree bianche e aree grigie, con il team composto da OpenFiber e Tim che potrebbe aver bisogno di un soccorso (mai come in questi giorni si è parlato di Starlink). Se l’Italia non viaggerà – tutta e compatta – alla stessa velocità di navigazione, potrebbero esserci problemi con l’Europa. E – come vediamo in questo monografico – non ci saranno mappe o accademie che possano reggere le giustificazioni.