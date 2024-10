Una delle piattaforme utilizzate attraverso i fondi del PNRR per la digitalizzazione. Si parla di formazione attraverso l'e-learning

Cos’è e come funziona l’Accademia dei Comuni Digitali

Per utilizzare le mille possibilità offerte da internet, occorre studiare la materia. Troppo spesso, anche sulle pagine di Giornalettismo, avrete letto di clamorosi errori che hanno provocato (nel migliore dei casi) dei malfunzionamenti nei servizi digitali, proprio per l’assenza di un’educazione ad hoc che puntelli la formazione di chi lavora. Soprattutto per quel che riguarda il settore pubblico, dove le piattaforme e i sistemi sono spesso vetusti e difficilmente accessibili. Ora, però, grazie ai fondi del PNRR i dipendenti comunali potranno studiare e imparare utilizzando quella che è stata denominata “Accademia dei Comuni digitali”.

Il progetto è nato parallelamente alla “Mappa dei Comuni digitali” e rispetta il nome – almeno negli obiettivi – che è stato scelto per lui: Accademia. Perché si tratta di corsi, nella versione e-learning, rivolti a tutto il personale di Comuni, unioni e associazioni di Comuni, città metropolitane e società partecipate. Insomma, tutti coloro i quali muovono parte della macchina della Pubblica Amministrazione.

«L’Accademia è finalizzata ad accompagnare i Comuni verso la semplificazione e la digitalizzazione dei processi e territori attraverso un catalogo formativo flessibile organizzato in aree, temi di interesse e corsi specifici – si legge sul sito ufficiale -. L’offerta formativa, erogata mediata la piattaforma di e-learning, è realizzata in modalità mista con attività di formazione sincrona e asincrona.

La partecipazione ai corsi è gratuita e alla fine di ogni corso sarà rilasciato un Open Badge per attestare le conoscenze e le competenze acquisite».

Dunque, le basi dell’educazione digitale per cercare di scongiurare errori che rappresentano – da sempre – un enorme ostacolo per la digitalizzazione del Paese.

Accademia dei Comuni digitali, cos’è e come funziona

Corsi basati su un approccio e-learning che, dunque, possono essere seguiti in ogni luogo e con una flessibilità oraria totale. Percorsi che vanno da informazioni di base, fino ad approfondimenti specialistici. Ma quali sono le “materie”? Tutto si snoda lungo sette aree tematiche:

Introduzione alla trasformazione digitale Organizzazione e gestione dei processi per la trasformazione digitale Servizi digitali Dati e interoperabilità Sicurezza informatica e protezione dei dati personali Infrastrutture digitali e cloud Smart area e servizi digitali territoriali avanzati

Soluzioni di formazione che potrebbero, finalmente, portare il nostro Paese a colmare quel digital gap sulle conoscenze informatiche di base rispetto al resto d’Europa. E del Mondo.