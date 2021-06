L’online è sicuramente un luogo ricco di opportunità. Se parliamo di acquisti, come nel caso in questione, internet è il nostro amico più fidato e questo perché mette a nostra disposizione degli strumenti che possono davvero tornarci utili, come i suddetti comparatori online. Ma cosa sono questi comparatori e, soprattutto, come funzionano?

Compratori online, cosa sono

I comparatori online sono delle interfacce informatiche programmate per svolgere delle ricerche sul web al posto dell’utente. Questi utili strumenti, situati su svariati siti web, ci aiutano a confrontare prezzi di beni e servizi e ci forniscono utili dettagli, prezzi e tariffe per un valido confronto.

Prendiamo come esempio ComparaSemplice.it, un famoso comparatore online con un innovativo sistema di assistenza telefonica e via chat. Il sito in questione ti permette di scoprire le migliori offerte e le tariffe più convenienti per servizi come assicurazione auto/moto, bollette telefoniche, di internet, di gas e luce.

Il loro funzionamento è molto semplice: basta scegliere il servizio desiderato, decidere tra le varie opzioni di ricerca e il sito confronterà per noi i prezzi, illustrandoci tariffe e prezzi indicando gestori e vantaggi.

I comparatori online ci vengono in aiuto lì dove non avremmo mai pensato di averne bisogno. Sono utili, infatti, per servizi domestici come internet, luce e gas; ed aiutano anche per gli acquisti di biglietti aerei o ferroviari, per prenotazioni di vacanze e alloggi hotel o per acquisti di prodotti di largo consumo.

La funzione dei database

Il principio di funzionamento, alle volte, può coinvolgere più database, raggiungendo così un numero maggiori di siti nel processo di acquisizione dei dati. Questo ci permetterà di avere risultati ancora più ricchi e dettagliati.

Se, invece, siete interessati a comprendere il funzionamento dei comparatori online perché interessati a proporre il vostro servizio tra quelli da comparare vi spieghiamo brevemente cosa potete fare.

Basta mettersi in contatto con la piattaforma che offre il servizio di comparazione dei prezzi. Non vi richiederanno alcun abbonamento per l’inserimento del vostro sito ma trarranno un vantaggio economico (quasi esclusivamente) dai click che gli utenti rivolgeranno verso il vostro prodotto o servizio.

La commissione richiesta, infatti, verrà applicata solo quando i clienti cliccheranno sull’annuncio del vostro prodotto e, per tale motivo, vi consigliamo di scegliere sempre attentamente cosa andrete a proporre per i comparatori online. Più sarà utile e conveniente la vostra offerta, infatti, più avrete alte probabilità di guadagno.