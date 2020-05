La faccia di Fico quando Damilano dice che ci sono compagni di classe di Luigi Di Maio ovunque | VIDEO

Damilano gli ha chiesto di parlare dei compagni di classe di Di Maio in ogni ente pubblico

Ieri sera Roberto Fico è stato ospite di Giovanni Floris a Di Martedì. Tra le tante questioni che sono state affrontate durante la trasmissione andata in onda su La7 c’è stata anche quella che riguarda le nomine e la cosiddetta ‘lottizzazione’ delle poltrone. A muovere la critica più accesa è stato il direttore de L’Espresso Marco Damilano che, mentre il presidente della Camera parlava delle nomine Rai, ha detto che ci sono compagni di classe di Di Maio ovunque.

«Le poltrone, presidente? Siete campioni della lottizzazione in questo momento», ha detto Marco Damilano rivolgendosi direttamente a Roberto Fico che, però, ha negato spostando l’attenzione sulle nomine Rai e sul riassetto della televisione pubblica. Allora, il giornalista de L’Espresso, alza il tiro: «C’è un compagno di classe di Di Maio, praticamente, in tutti gli enti pubblici». Ecco il video della scena andata in onda a Di Martedì.

#Damilano:”Siete campioni della lottizzazione, c’è un compagno di classe di Di Maio ovunque”.#Fico:”Non lo siamo. C’è bisogno di una riforma della Rai” Ma che vuol dire?!#dimartedi pic.twitter.com/fMtvom9wEL — Pietro Raffa (@pietroraffa) May 19, 2020

Compagni di classe di Di Maio ovunque, polemica a Di Martedì

La richiesta di chiarimento su questo tema, però, è andata perduta. Roberto Fico, infatti, tira dritto e prosegue nel suo discorso sulla televisione pubblica: «Mi lasci dire, la Rai ha bisogno di una riforma di sistema assoluto. Lo dico da Presidente prima della Commissione di Vigilianza e ora da Presidente della Camera. Ne ha assoluto bisogno». Insomma, la domanda di Marco Damilano non ha trovato alcuna risposta e il tema dei compagni di classe di Di Maio – come citati dal direttore de L’Espresso – è finito nell’aere perso dello studio di Di Martedì.

