Con iOS 16 le segnalazioni degli sms spam si faranno più precise

La lotta agli sms spam si fa più serrata, considerato anche e soprattutto l’aumento di questa tipologia di messaggi frode di cui tutti siamo testimoni. Tra pacchi che non stiamo aspettando fermi chissà dove e conti in banca bloccati, si fa sempre più pressante la necessità di segnalare queste situazioni e avere anche un riscontro. Segnalare sms truffa iOS 16 sarà più semplice – come riferito da MacRumors – per un aggiornamento di funzione che dovrebbe essere rilasciato per tutti gli utenti nel mese di luglio.

Per capire a che livello questo tipo di truffe sono aumentate e in che modo ci troviamo sempre più spesso a fronteggiarle, Engadget cita una stima dell’app di blocco spam RoboKiller che – negli Usa e nel solo mese gi maggio – ha individuato l’invio di 12 miliardi di messaggi truffa.

Segnalare sms truffa iOS 16: in che modo e per chi diventa più semplice

Gli utenti iOS hanno già la possibilità di fare tap su “Segnala spam” quando ricevono, tramite iMessage, un messaggio truffa. Cosa accade a quel punto? Le informazioni vengono inviate direttamente a Apple. La funzione di segnalazione iOS beta 2 – rilasciata a luglio solo per gli utenti di specifici operatori telefonici che per ora Apple non ha ancora reso noti – diventerà più precisa ed efficace da utilizzare.

Ogni utente, segnalando un sms come indesiderato, invierà sia il numero che il contenuto del messaggio contemporaneamente a Apple e all’operatore telefonico o del dispositivo su cui lo ha ricevuto. Attualmente la segnalazione non risulta essere tanto efficace poiché per arrivare all’operatore telefonico è necessario fare un altro inoltro a un numero a quattro cifre che la stragrande maggioranza delle persone deve cercare, rendendo di fatti il processo più farraginoso. La segnalazione di un messaggio, inoltre, non blocca il numero e l’azione va comunque compiuta manualmente.

Per installare la versione beta d iOS 16, comunque, occorrerà aspettare il prossimo autunno (quando Apple ha deciso di rilasciarla).