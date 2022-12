Come risolvere quel fastidioso bug di Google Calendar che crea eventi random

Il bug Google Calendar che crea eventi inesistenti e random non è la prima volta che si presenta, mandando in confusione chi ci lavora. Si tratta di una problematica che esiste già da diversi anni e che – in queste vacanze di Natale 2022, con molti lavoratori in pausa ma tanti altri che stanno in ufficio – è tornata a far parlare di sé appena dopo i giorni festivi. Dal 27 dicembre, infatti, sui social viene segnalato e se ne parla sulla stampa specializzata di tutto il mondo. Da dove nasce questo bug e come gestire la questione per evitare di trovarsi Calendar intasato di eventi che partono da e-mail non correlate?

Come agisce il bug di Google Calendar

La facilità con la quale si creano e si incrociano impegni su Google Calendar, con un bug del genere, viene messa a dura prova. Esiste, tra le tante, la possibilità di creare eventi basandosi sulle mail che arrivano nella casella di posta elettronica. Una funzione utilissima per coloro che hanno molti appuntamenti da gestire ma che è stata compromessa – per molti utenti – dal bug Google Calendar che crea eventi casuali inesistenti che durano anche tutto il giorno.

9to5Google parla di un «bug relativamente diffuso» e gli utenti hanno segnalato che e-mail di vario tipo sono diventate eventi (dalle newsletter alle notifiche di consegna) che durano tutto il giorno. La causa, per ora, non è del tutto chiaro ma si ipotizza che il passaggio avvenga per tutte quelle mail che menzionano – al loro interno – una data. Attualmente, Google non ha rilasciato una soluzione permanente per il bug ma una soluzione temporanea risulta essere disponibile.

Come risolvere bug Google Calendar

Cosa fare per non impazzire? Bata disattivare la funzione “Eventi da Gmail” di Google Calendar. Così facendo, si impedisce la creazione di eventi basati sul contenuto delle mail in arrivo e il problema dovrebbe essere risolto. Come disattivare la funzione? Andando su Google Calendar da browser web si procede cliccando sull’icona ingranaggio nell’angolo in alto a destra, accedendo così alle Impostazioni. Cliccando sulla scheda “Eventi da Gmail” si potrà disattivare l’opzione “Mostra eventi da Gmail”.