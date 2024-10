È vero che si può non pagare il canone Rai?

Oltre alle esenzioni per determinate categoria, ci sono anche delle fattispecie che non prevedono il versamento dell'imposta

Ci sono delle esenzioni che riguardano una ristretta porzione di popolazione. Poi ci sono degli “accorgimenti tecnici” che molte persone non sanno di avere in casa. Da tempo si discute sul come non pagare il canone Rai, pur proseguendo nella visione dei programmi televisivi. Tutto dipende dai dispositivi a nostra disposizione e, soprattutto, dalla possibilità di inviare una richiesta affinché si possa non versare quell’imposta che dal 2017 viene addebitata nelle prime 10 bollette dell’energia elettrica dell’anno (nonostante il parere negativo della Commissione Europea).

Partiamo dalla definizione che la stessa azienda pubblica dà, sul suo sito ufficiale dedicato, del Canone Rai:

«Il Canone tv Ordinario riguarda la detenzione nell’ambito familiare (abitazione privata) di uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive».

Una spiegazione che, alla luce dello sviluppo tecnologico, sembra non fare grande chiarezza. Infatti, negli ultimi anni sempre più cittadini hanno acquistato una Smart TV (ovvero quei televisori connessi a internet che permettono anche la fruizione di contenuti in streaming. Dunque, occorre comprendere se questi dispositivi siano esenti o meno dal pagamento del canone Rai.

Come non pagare canone Rai, le possibili soluzioni

La risposta arriva dalle FAQ pubblicate, sempre dall’azienda pubblica, relativamente a ciò che deve essere considerato soggetto al versamento di questa imposta:

«Solo apparecchi atti o adattabili a ricevere il segnale audio/video attraverso la piattaforma terrestre e/o satellitare sono assoggettabili a canone TV. Ne consegue che di per sé i computer, se consentono la visione dei programmi televisivi via Internet e non attraverso la ricezione del segnale digitale terrestre o satellitare, ed i vecchi televisori analogici non sono assoggettabili a canone».

Dunque, il pagamento del canone non è previsto per chi è in possesso solo ed esclusivamente (all’interno del proprio nucleo familiare) di dispositivi che non ricevono il segnale digitale terrestre o quello satellitare (dunque, attraverso l’antenna). E le Smart TV? Tutte quelle in commercio, essendo dotate di “antenna” e di decoder digitale terrestre integrato, sono soggette al pagamento dell’imposta. Dunque, come non pagare canone Rai? Utilizzando un monitor PC collegato a internet che permette la sola visione di contenuti in streaming (compresi quelli trasmessi da RaiPlay), anche utilizzando strumenti come la Fire Stick di Amazon.

Le esenzioni

Ma il solo possesso di un ulteriore dispositivo in grado di sintonizzarsi alla ricezione digitale terrestre o satellitare fa scattare l’obbligo di pagamento del canone. A meno che non si rientri nelle eccezioni previste dalla legge:

Over 75 con un reddito inferiore agli 8mila euro;

Diplomatici o militari stranieri;

Cittadini intestatari di un contratto per la fornitura di energia elettrica, ma privi di apparecchio TV.

Dunque, proprio quest’ultimo contenitore rappresenta la soluzione per non dover più pagare il canone Rai.