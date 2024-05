Come funzionano le tariffe dual fuel (luce e gas)?

Negli ultimi anni è aumentato notevolmente il numero delle offerte relative alle forniture di energia elettrica e di gas metano. Questo aumento è arrivato dopo che, nella seconda metà degli anni Novanta del secolo scorso, si è passati dai mercati monopolistici di luce e gas al mercato libero. Nei primi anni le proposte dei fornitori presenti nei due mercati erano separate, ma da qualche tempo sono diventate molto comuni anche le cosiddette offerte dual fuel o bifuel, ovvero contratti che prevedono la fornitura congiunta di luce e gas e che il cliente sottoscrive quindi con un unico venditore.

Data la loro crescente diffusione, cerchiamo di saperne di più sulle tariffe luce e gas analizzandone anche le principali caratteristiche positive.

Passaggio da due utenze a un’offerta dual fuel

La procedura di passaggio da due utenze diverse (una di energia elettrica e una di gas naturale) a un’offerta dual fuel non presenta particolari difficoltà ed è analoga a quella che si deve seguire quando si passa da un’utenza singola a un’altra cambiando fornitore.

In sostanza, è sufficiente sottoscrivere il contratto dual fuel con il nuovo fornitore; sarà questi che gestirà i passaggi burocratici necessari. Si riceveranno poi le bollette di chiusura delle precedenti forniture dopodiché la fatturazione dei consumi sarà effettuata dal nuovo fornitore.

Ovviamente la procedura è analoga anche nel caso in cui si passi da un’offerta dual fuel a un’altra. Si ricorda che questi passaggi non comportano né interventi sui contatori né modifiche all’impianto elettrico e a quello di riscaldamento.

Perché scegliere un’offerta dual fuel ?

Il passaggio a un’offerta dual fuel ha diversi possibili vantaggi; fra questi si devono considerare quelli economici. Molto spesso, infatti, le offerte dual fuel risultano piuttosto convenienti dal momento che l’azienda che propone il contratto, avendo la richiesta di due forniture, può offrire un certo sconto sulla quantità. Il passaggio è poi spesso incentivato da promozioni e sconti speciali per i nuovi clienti.

Vanno anche considerati i vantaggi pratici. Non si ha più a che fare con due bollette con scadenze diverse, bensì con una sola fattura dove sono riepilogati tutti i dettagli relativi alle due forniture. Anche coloro che sono abituati a gestire le bollette sul sito web dei fornitori energetici, avranno a che fare con una sola area utente, invece che con due.

La bolletta unica, inoltre, consente un monitoraggio del consumo delle due forniture sicuramente più comodo e semplice.

Attivazione di un’offerta dual fuel

L’attivazione di un’offerta dual fuel può essere comodamente effettuata online attraverso una semplice procedura guidata che richiede pochi minuti.

Per accelerare i tempi è opportuno avere a portata di mano le bollette luce e gas dei vecchi fornitori. Per quanto riguarda l’energia elettrica si deve fornire il codice POD, mentre per quanto riguarda il gas si dovrà indicare il codice PDR; entrambi si trovano nella prima pagina delle bollette.

Saranno ovviamente richiesti i dati anagrafici di chi attiva il contratto (nome, cognome, data di nascita e codice fiscale); sarà inoltre necessario fornire l’indirizzo delle utenze e anche le informazioni relative ai contatti (e-mail e numero di telefono).

È possibile che venga richiesto il caricamento delle copie di carta d’identità e tessera sanitaria (contiene il codice fiscale).

A seconda dei fornitori, la procedura può presentare lievi differenze, ma in linea di massima i dati richiesti sono quelli sopra esposti.