Come funziona Amazon Fresh e dove consegna la spesa in Italia

Amazon Fresh è attivo in Italia da poco, per ora solo a Milano e a Roma nelle aree coperte dal servizio. Con la sempre presente necessità di evitare luoghi affollati e ricevere i prodotti a casa propria Amazon ha lanciato un servizio che, da un lato, permette di fatturare grazie ai disagi creati dalla pandemia e, dall’altro, aiuta le persone che non possono recarsi a fare spesa a ricevere prodotti freschi e di qualità presso la propria abitazione. Un servizio assolutamente necessario e che molti supermercati hanno già cominciato ad offrire considerati soprattutto i casi di anziani solo che non vogliono rischiare o, ancora, delle persone positive in isolamento presso il domicilio. Vediamo allora come funziona Amazon Fresh e quali possibilità offre il servizio che, prima di arrivare in Italia, era già attivo negli Usa, a Berlino, e Amburgo, a Monaco, a Londra, a Tokyo, a Singapore e in India.

LEGGI ANCHE >>> La logistica di Amazon da applicare ai vaccini, secondo Crisanti

Fare la spesa con il servizio Fresh di Amazon

Amazon Fresh è un servizio di consegna della spesa in giornata e in Italia è possibile sfruttarlo nelle città di Milano e di Roma. Il lancio del nuovo servizio di consegne targato Amazon in Italia è arrivato circa un mese fa a Milano e ora anche nelle aree coperte di Roma. L’estensione ad altre città del nostro paese è previsto, secondo quanto riferito dalla compagnia, entro la fine dell’anno. Su Amazon Fresh è possibile trovare una selezione di oltre 10 mila prodotti tra cui verdura e frutta fresche, uova, pasta, carne e prodotti in scatola così come prodotti regionali. Oltre ai prodotti che siamo comunemente abituati a vedere sugli scaffali troviamo anche piatti casalinghi e biologici locali o a bassa lavorazione.

Come funziona Amazon Fresh

Amazon Fresh funziona in maniera molto semplice collegandosi direttamente alla piattaforma Amazon Prime. La responsabile di Amazon Fresh per Italia, Spagna e Francia, Camille Bur, ha affermato che si tratta di una «nuova e migliorata esperienza di acquisto della spesa» poiché i clienti Amazon hanno la possibilità di «ricevere la propria spesa con tutto quello di cui hanno bisogno, alimenti ma anche articoli per la cura della propria casa e persona». Per utilizzare Amazon Fresh occorre essere iscritti ad Amazon Prime – pagando un canone annuo – oppure si può fare la prova gratuita di 30 giorni. La spesa viene ricevuta in giornata in una fascia di due ore scelta dal cliente e senza costi aggiuntivi per le spese che vanno oltre i 50 euro. L’ordine minimo è di 15 euro e per le consegne inferiori ai 50 euro il costo è 3,49 euro. Viene data anche la possibilità di scegliere la consegna in un’ora al costo di 3,49 euro per ordini superiori a 50 euro e 7,99 euro per ordini inferiori.