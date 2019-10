Facebook: come pubblicare contenuti interessanti per il proprio business

Facebook è uno dei social network più utilizzati al mondo e ogni giorno sono milioni le persone che si connettono per scoprire gli aggiornamenti dei loro amici e per tenersi informati sulle ultime notizie. Il social network in blu è diventato infatti anche una fonte di informazione e come tale può essere sfruttata da chi vuole raggiungere nuovi potenziali clienti online. Per ottenere dei risultati con i social network bisogna pubblicare contenuti interessanti. Non si può infatti pensare di ingannare il proprio target con contenuti di scarso valore, anche perché non si otterrebbe la conversione desiderata. Come condividere su Facebook, quindi?

Come condividere su Facebook: i consigli

La pubblicazione dei contenuti deve essere gestita con una precisa strategia e non può essere lasciata al caso. Condividere contenuti senza criterio non si rivelerà infatti fruttuoso e porterà solo a perdere del tempo prezioso, che si sarebbe potuto sfruttare in altro modo. Leggendo la guida sui migliori contenuti per Facebook su Spidwit – servizio che si occupa di fornire ai propri clienti strumenti con cui aumentare la visibilità online – si potranno ricevere dei consigli utili per la propria strategia digitale e per incrementare non solo la popolarità in rete, ma anche le conversioni.

Condividere contenuti di interesse per il target

Il primo consiglio per pubblicare contenuti interessanti è di studiare il target a cui ci si vuole rivolgere. Non esistono infatti dei contenuti che vadano bene indistintamente per tutte la attività, bisogna individuare quali sono i temi più cari ai propri potenziali clienti e puntare su quelli.

Prima ancora di iniziare a pubblicare bisogna dunque creare una strategia digitale, individuare i temi migliori da trattare, selezionare i contenuti e solo alla fine iniziare a condividerli su Facebook.

Sfruttare le immagini e i meme

Oltre ai contenuti di testo, sui social network sono molto apprezzati i contenuti multimediali. Facebook non fa eccezione, ecco perché nella propria strategia social non possono mancare le immagini. Si consiglia di puntare solo su foto di qualità, eventualmente modificate e personalizzate secondo le proprie esigenze personali.

Se non si utilizzano foto scattate personalmente, bisogna fare attenzione ai diritti d’autore e scegliere solo immagini che siano state contrassegnate per essere riutilizzate, onde evitare problemi con il copyright, che potrebbero verificarsi soprattutto nel caso in cui il post dovesse diventare virale e raggiungere un elevato numero di persone.

Anche i meme rientrano tra i contenuti multimediali ed un loro utilizzo mirato potrebbe rivelarsi molto efficace nel migliorare i risultati della campagna promozionale. Sono numerosi i casi di meme diventati virali e se questi richiamano ad un particolare prodotto o sono collegati al nome di una società i vantaggi che ne derivano sono sicuramente interessanti.

Va detto però che i meme non sono contenuti per tutti e che dovrebbero essere sfruttati solo nel caso in cui fossero coerenti con il prodotto che si intende sponsorizzare e con la propria strategia di comunicazione online.

Condividere solo notizie verificate

Quando si sceglie di condividere notizie bisogna farlo con molta cautela. Anche le notizie rientrano tra i contenuti interessanti su Facebook, che si è detto è diventato ormai una fonte di informazione per milioni di internauti.

Uno dei problemi del social network in blu – e in generale di Internet – sono le bufale. Ogni giorno in rete vengono condivise notizie falseo parzialmente inesatte e se non si lotta per arginare questo fenomeno si contribuisce alla disinformazione.

Tutte le notizie che si decide di condividere sul proprio profilo Facebook devono essere state precedentemente verificate, così da garantire ai propri contatti solo contenuti di qualità. Condividere notizie errate farebbe infatti perdere credibilità, problema che sfortunatamente colpisce molte società che non prestano la dovuta attenzione all’attendibilità delle notizie ed all’importanza dei post condivisi sui social.