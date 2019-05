Il comandante della Sea Watch 3 è indagato per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina

Matteo Salvini lo scopre in diretta a Non è L'arena di Massimo Giletti

Il comandante della Nave Ong Sea Watch 3 è stato iscritto nel registro degli indagati con per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Arturo Centore ha rivesto la notifica del provvedimento al momento del sequestro probatorio della nave.

Per ora l’inchiesta è aperta contro ignoti, ma Arturo Centore è il primo ad essere iscritto nel registro degli indaganti. Il comandante della Sea Watch 3 ha nominato come suoi legali Leonardo Marino e Alessandro Gamberini, e verrà interrogato martedì 21 maggio mattina dai magistrati della Procura di Agrigento. La nave, che ieri sera ha fatto sbarcare i 47 migranti, ha lasciato l’isola di Lampedusa ed è ora in navigazione verso Licata sempre per decisione della procura di Agrigento.

La replica del ministro Matteo Salvini, che aveva scoperto dell’approdo della nave durante la sua ospitata alla trasmissione “non è l’arena” di Massimo Giletti, non si è fatta attendere «Allora non era Salvini cattivo con le Ong, questo conferma quello che sostengo da mesi: le Ong aiutano gli scafisti ha dichiarato – , se c’è un procuratore che finalmente lo dice il mio è un bel lunedì». Poi il vicepremier ha rivendicato i numeri sulle morti in mare che, «come gli sbarchi, sono calati del 90%».

