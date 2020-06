Il Codacons querela Calenda per il suo tweet in cui li paragona alla Corea del Nord

Non si placano le polemiche dopo il servizio de Le Iene in cui si parla di presunti conflitti d’interessi da parte di Roberto Burioni. Durante la trasmissione andata in onda martedì 9 marzo, il Codacons si è fatto portavoce di alcune mozioni che vederebbero il virologo implicato in consulenze (legali e legittime) che andrebbero in contrasto con quanto dichiarato in televisione (e online). In molti hanno attaccato il medico, altri lo hanno difeso. Tra questi ultimi c’è anche il leader di Azioni che si è scagliato fortemente contro l’associazione di consumatori. E, alla fine, il Codacons querela Calenda.

Carlo Calenda ha «rilasciato ancora una volta dichiarazioni del tutto false e diffamatorie sul Codacons, ente che l’ex ministro odia più di ogni altra cosa, come dallo stesso affermato oggi attraverso una serie di tweet», spiega l’associazione di consumatori in una nota che annuncia la querela. In particolare, il leader di Azioni ha paragonato la gestione del Codacons al regime vigente in Corea del Nord.

Il diritto alla trasparenza e alla corretta gestione. Però ha lo stesso presidente dal 1986 (manco in Corea del Nord), che si è candidato in politica un tot di volte e dunque non si vede come possa pretendere di essere un ente “parapubblico” e neutrale. Mah. Misteri italiani. pic.twitter.com/zNPIOlFg9t — Carlo Calenda (@CarloCalenda) June 10, 2020

Codacons querela Calenda

«Oggi Calenda scrive infatti che il Codacons è ‘il peggio che si trova nel nostro pur variegato paese’, e sostiene che l’associazione sia una dittatura al pari della Corea del Nord e che non sia neutrale, avendo lo stesso presidente dal 1986 – si legge ancora nella nota dell’associazione -. Peccato però che il Codacons abbia un collegio di presidenza composto da 4 dirigenti dell’associazione, e ben 6 vicepresidenti, ognuno con pieni poteri, circostanza che solo uno che non sa nemmeno leggere su internet può affermare con simili farneticazioni». E se il Codacons querela Calenda, l’ex ministro risponde così.

Facciamo un bel lavoro di squadra. Usando i social in modo collettivo e collaborativo. @giangolz mi guardi lo statuto e verifichi se ci sono criteri minimi di trasparenza e democrazia nell’elezione degli organi e ogni altro buco. Verifica anche le associazioni “associate”. https://t.co/v4s2WtJ0Y6 — Carlo Calenda (@CarloCalenda) June 11, 2020

Tra trasparenza e tribunali

Il contenzioso, dunque, sembra andare oltre ai tweet e ai comunicati stampa. Carlo Calenda ha ottenuto l’appoggio anche di altri personaggi, come il rapper Fedez, finito nel mirino dell’associazione dei consumatori per quella raccolta fonti, tramite un sito di crowdfunding, per finanziare il nuovo reparto di terapia intensiva del San Raffaele di Milano nelle fasi iniziali dell’emergenza Coronavirus.

Magari è la volta buona https://t.co/7wh0waeO2K — Fedez (@Fedez) June 10, 2020

(foto di copertina: da Otto e Mezzo, La7)