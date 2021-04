Clubhouse è riuscito a triplicare il finanziamento di un miliardo ottenuto a gennaio

Twitter ci aveva preso quando, nelle scorse settimane, aveva provato ad acquistare Clubhouse per 4 miliardi di dollari. La cifra perfetta, a questo punto, considerato che con l’ultimo round di finanziamenti il valore dell’applicazione di chat vocali è salito proprio a 4 miliardi. Un risultato notevole se si pensa che lo scorso gennaio la raccolta di capitali aveva aumentato il valore del social degli audio a 1 miliardo di dollari. Non è stata la piattaforma a rendere noti questi dati ma Bloomberg, che ha dichiarato di aver ricevuto queste informazioni da fonti vicine ai negoziati.

LEGGI ANCHE >>> Il valore di Clubhouse si aggira attorno ai 4 miliardi di dollari

L’inarrestabile ascesa di Clubhouse

Sotto la guida di Andrew Chen di Andreessen Horowitz e con la partecipazione di DST Global, Tiger Global ed Elad Gil Clubhouse ha triplicato la valutazione che aveva raggiunto a gennaio – ovvero 1 miliardo – arrivando a valere, oggi, 4 miliardi di dollari. Mentre praticamente tutti i social stanno preparando e lanciando funzionalità simili incentrate sull’audio (da Hotline di Facebook alle modifiche su Telegram passando per Spaces di Twitter), il valore di Clubhouse continua a salire e sembra inarrestabile. La ragione per cui la piattaforma non ha reso nota questa informazione è che, probabilmente, il round di finanziamenti non si è ancora concluso ufficialmente.

Per alcuni investitori Clubhouse vale addirittura 8 miliardi

Secondo quanto riporta Techcrunch – facendo riferimento a una «fonte ben posizionata» – «questo round di finanziamento è stato in lavorazione nel corso dell’ultimo mese e mezzo» e alcune offerte sono arrivate anche al doppio rispetto alla valutazione di 4 miliardi. Ciò significa, in altre parole, che alcuni investitori sono arrivati a pensare che Clubhouse possa valere più di 8 miliardi di dollari.

Intanto da Clubhouse non arrivano commenti particolari in merito, solo un update sul punto in cui sono con gli aggiornamenti – tra cui anche il lancio di Clubhouse versione Android, previsto tra un paio di mesi -: «Anche se quest’anno abbiamo quadruplicato le dimensioni del nostro team, stabilizzato la nostra infrastruttura, lanciato Payments in beta per aiutare i creatori a monetizzare e preparato Android per il lancio, c’è molto di più da fare mentre lavoriamo per portare Clubhouse a più persone in giro il mondo».